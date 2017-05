Aantal verkeersslachtoffers stijgt voor tweede jaar op rij

Voor het tweede opeenvolgende jaar nam het aantal verkeersdoden weer toe, na een jarenlange daling. Te hoge snelheden, rijden onder invloed en ongebreideld gebruik van de smartphone zijn volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) de grootste boosdoeners. “Het moet heel normaal worden dat je niet reageert op oproepen en berichtjes vanuit de auto”, zegt directeur Felix Cohen in een persverklaring. “Zoals het nu ook heel normaal is dat je een autogordel draagt.”

Dodelijke ongelukken troffen vooral mensen in auto’s. Er kwamen 231 inzittenden om het leven: 186 bestuurders en 45 passagiers. Per uur gerekend vielen er in de ochtend- en avondspits de meeste verkeersslachtoffers. Maar wie kijkt naar het aantal gereden kilometers – veel overdag, weinig in de nachtelijke uren – ziet dat het risico op een dodelijk ongeluk ’s nachts het grootst is. In Noord-Brabant en Gelderland vielen de afgelopen vijf jaar de meeste slachtoffers onder automobilisten, ruim een derde van het totaal.

Meer veiligheid In hoeverre het aantal doden in 2016 samenhangt met gestegen automobiliteit (en daaraan wellicht te wijten is) is nu nog niet bekend. De overheid moet structureel meer aandacht besteden aan verkeersveiligheid, vindt VVN. Vorige maand deed ze, samen met 31 andere organisaties, voorstellen om de veiligheid te verbeteren: richt 30 kilometer-zones beter in bijvoorbeeld, maak fietspaden veiliger en laat de politie meer controleren. “Campagnes, apps, handhaving en wetten dragen allemaal bij aan een cultuurverandering”, aldus Cohen. De European Transport Safety Council tikte Nederland vorig jaar al op de vingers. Die organisatie van verkeersveiligheidsexperts en adviseur van de Europese Commissie concludeerde dat het aantal verkeersdoden in Nederland sinds 2010 met 3 procent afnam, tegenover een daling van 17 procent in Europa als geheel. Nederland staat daarmee weliswaar nog steeds in de top tien van veiligste landen, maar zakte de afgelopen jaren van een glorieuze derde naar een negende plaats. De opstellers van het verkeersmanifest vinden niet alleen dit zorgelijk, ze wijzen ook op de hoge maatschappelijke kosten van al dan niet blijvend letsel. Naast de overheid en automobilisten kunnen ook thuisblijvers iets doen om de veiligheid te bevorderen, zegt Cohen. “Als je geappt of gebeld wordt door iemand die in de auto zit, zeg dan dat het kan wachten.”

