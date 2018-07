Aantal Turkse asielzoekers blijft toenemen

Het aantal asielzoekers uit Turkije stijgt gestaag sinds de mislukte coup in juli 2016. Over heel 2017 vluchtten 480 Turken naar Nederland, sinds begin vorig jaar nam elk kwartaal het aantal Turkse asielaanvragen toe. Die stijging zet dit jaar door: het eerste kwartaal van 2018 waren dit er 175, het tweede kwartaal 320. In 2018 reisden ook twintig Turken eerder gevluchte familieleden achterna.

Gülensympathisanten

Het CBS en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), waar de cijfers vandaan komen, doen geen uitspraken over de achtergrond van de vluchtelingen. Bekend is dat na de couppoging veel Gülensympathisanten naar West-Europa vluchtten. De Turkse president Erdogan beschouwt prediker Fethullah Gülen als het brein achter de coup. Sinds juli 2016 hebben zo’n 30.000 Turken asiel aangevraagd in West-Europa, vooral in Duitsland, Griekenland en Frankrijk. 1200 van hen kwamen naar Nederland.

De totale asielstroom is, na de grote piek in 2015, al twee jaar stabiel. In het tweede kwartaal van dit jaar kwamen 6315 asielzoekers en nareizigers naar Nederland. Ter vergelijking: tijdens de piek in het vierde kwartaal van 2015 waren dit 23.580 vluchtelingen, voornamelijk uit Syrië.

Naast het grote aantal Turkse asielzoekers valt ook de toename van het aantal minderjarige vrouwelijke asielzoekers uit Eritrea op. In het tweede kwartaal was 54 procent van de Eritrese vluchtelingen en nareizigers minderjarig. Bijna de helft van hen was vrouw. Bij asielzoekers uit Syrië en Turkije is ongeveer een derde minderjarig. Van hen is zo’n 40 procent vrouw.