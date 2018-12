Aantal door geweld omgekomen journalisten in 2018 gestegen met 15 procent

De cijfers worden maandag gepubliceerd door de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ). De regio Azië-Stille Oceaan werd het zwaarst getroffen met 32 doden, gevolgd door de beide Amerika’s (27), het Midden-Oosten en de Arabische wereld (20), Afrika (11) en Europa (4). Onder de doden waren 84 journalisten en 10 medewerkers. Ongevallen en natuurrampen eisten bovendien nog eens drie dodelijke slachtoffers.

De toegenomen veiligheidscrisis in de journalistiek kwam het sterkst naar voren door ‘de gruwelijke moord’ op de Saoedische columnist Jamal Khashoggi van The Washington Post, op 2 oktober in het Saoedische consulaat in Istanboel. ,,Het was de laatste in een reeks fatale aanvallen op mediaprofessionals, waaronder de vele bomaanslagen die van Afghanistan een moordzone voor journalisten maakten en het geweld van de georganiseerde misdaad in Mexico dat sterk gericht blijft op journalisten”, aldus de IFJ.