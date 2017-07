De criminelen vertrokken tijdens of meteen na hun gevangenisstraf onder toezicht van de overheid. Sommigen gingen zelfstandig en anderen gedwongen. Het ministerie van veiligheid en justitie bevestigt vandaag berichtgeving hierover van het AD.

In de cijfers uit de maanden januari tot en met mei zitten ook veroordeelde vreemdelingen die op eigen gelegenheid zijn vertrokken. Onder de vertrekkers waren tientallen Albanezen, Surinamers, Algerijnen en Marokkanen. De meeste criminelen zaten vast voor misdrijven als overvallen, diefstal en zedendelicten.

Het aantal criminele vreemdelingen dat Nederland verlaat stijgt nauwelijks

Het cijfer van 480 vertrokken criminele vreemdelingen is zo’n 78 procent van het aantal van ongeveer 615 dat in januari nog in de cel zat. Het aantal van 480 komt redelijk overeen met de situatie een jaar eerder. Over heel 2016 vertrokken 1070 mensen zodra hun gevangenisstraf erop zat en was het percentage vertrekkers ook 78 procent.

Het aantal criminele vreemdelingen dat Nederland heeft verlaten stijgt de laatste jaren nauwelijks: in 2011 lag het op 72 procent.

Andere vreemdelingen Tot en met mei zijn dit jaar zijn ook duizenden andere vreemdelingen vertrokken die niet meer mochten blijven. In totaal ging het om bijna 9400 mensen – zo’n 41 procent. Onder hen zijn afgewezen asielzoekers, maar ook illegalen en mensen van wie de verblijfsvergunning niet meer geldig was. De categorie criminele vreemdelingen heeft vaker geldige reispapieren omdat zij voor hun activiteiten vaak willen kunnen reizen. Daardoor lukt het vaker om hen te laten vertrekken en over te dragen aan hun land van herkomst, dan bij anderen. Die hebben geregeld - al dan niet met opzet - geen paspoort meer.

