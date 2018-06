Aantal banen groeit tot hoogste niveau ooit

In 2017 kwamen er ruim 200.000 banen bij. Ook in 2018 en 2019 zal het aantal banen in rap tempo groeien. Uitkeringsinstantie UWV verwacht dat er in die twee jaren nog eens 318.000 banen bijkomen. Daardoor zullen er 10,5 miljoen banen zijn eind 2019 en dat is in Nederland nog niet eerder vertoond.

Deze verwachtingen staan in de Arbeidsmarktprognose 2018-2019 die het UWV gisteren openbaar maakte. Het UWV publiceert elk jaar zo’n prognose maar niet vaak waren die zo positief van toon als die van gisteren. In vrijwel alle sectoren komen er banen bij en de werkloosheid daalt rap. Dat gebeurde in de periode 2006-2008 ook. Toen steeg het aantal nog iets rapper, volgens Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV.

Uit­zend­krach­ten zijn een vast onderdeel van de be­drijfs­voe­ring geworden

Uitzendkrachten De uitzendsector (uitzendbureaus, arbeidsbemiddeling) zal het hardst groeien: 75.000 banen in 2018 en 2019 samen. Dat is wel opvallend, want in het verleden vlakte de groei van het uitzendwerk af na jaren van economische groei. Werkgevers boden uitzendkrachten dan een vaste baan aan. Dat gebeurt nu wel ook, maar de vraag naar uitzendkrachten blijft groot. “Uitzendkrachten zijn een vast onderdeel van de bedrijfsvoering geworden”, concludeerde Witjes. Forse banengroei zal er ook zijn in de bouw en in de zorg, twee sectoren waar een paar jaar geleden nog duizenden mensen hun baan kwijtraakten. Het UWV verwacht 52.000 banen extra in de zorg – met 1,6 miljoen banen de grootste sector - en 35.000 extra in de bouw. Bijna de helft van die bouwbanen wordt opgevuld door zelfstandigen; de bouw is bij uitstek een sector geworden waar veel mensen als zelfstandige werken. In de zorg is er vooral vraag verpleegkundigen, verzorgenden en personeel voor de kinderopvang. Veel banen komen er ook bij in de horeca: 33.000, schat het UWV.

Te weinig ICT'ers Her en der is personeel schaars. De ict-sector (informatie- en communicatietechnologie) zit te springen om dataspecialisten, programmeurs en veiligheidsexperts. De zorg heeft moeite met het vinden van verpleegkundigen en verzorgers. Metselaars, stukadoors, loodgieters en elektromonteurs en calculators zijn lastig te vinden en dat geldt ook voor vrachtwagenchauffeurs, lassers, machinemonteurs en autotechnici. Veel vacatures sluiten niet aan bij de kennis en vaardigheden van werkzoekenden Opvallend genoeg zijn er ook veel vacatures in de financiële sector. In de financiële dienstverlening gingen de afgelopen 10 jaar bijna 70.000 banen verloren en in 2018-2019 komt daar nog een verlies van 8000 banen bij. Vooral administratief medewerkers verloren hun baan – een gevolg van de vergaande automatisering en de sluiting van kantoren. Die automatisering en digitalisering leiden nu wel tot een vraag naar ict-specialisten, programmeurs, risico-analisten, accountants, websitebouwers en app-bouwers bij banken, verzekeraars en andere financiële instellingen.