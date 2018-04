Aanslagpleger Toronto geeft de schuld aan vrouwen die mannen versmaden

“Ik voorspel zeker tien van deze jachtpartijen, nog dit jaar”, luidt een anoniem bericht op een online discussieplatform voor gefrustreerde mannen. In de groep noemen de heren zichzelf incel, kort voor involuntary (onvrijwillig) celibatair.

Ook Alek Minassian noemde zich zo, de jongeman die eerder deze week met zijn huurbusje in Toronto gericht op mensen inreed. Voor hij werd gestopt, doodde hij tien mensen. Nog eens dertien raakten ernstig gewond. De meeste slachtoffers zijn vrouwen.

Dat laatste werd gisteren plots relevant, toen een Facebookbericht van Menassian opdook dat hij vlak voor zijn dodenrit plaatste. ‘De opstand van de Incels is begonnen’, schreef hij daarin.

Vrouwen hadden de levens van de mensen die in deze aanslag zijn omgekomen kunnen redden Reaguurder op Incels.me

Tot vandaag was bij het grote publiek onbekend wat een incel was. Nu weet de hele wereld dat het gaat om jongemannen die nooit succes hadden in hun pogingen met meisjes in contact te komen. Het blijkt een term die vier jaar geleden al in zwang kwam toen in Californië een andere jongeman, Elliot Rodger, zes vrouwen en zichzelf doodschoot.

Rodger had vlak daarvoor een video op Youtube gezet waarin hij zijn beklag deed over zijn eenzaamheid. “Ik ben 22 en ik ben nog altijd maagd “, zei hij vanuit zijn auto, zwoel kijkend in het gele licht van de zonsondergang. “De vrouwen die ik begeerde zagen mij als een inferieure man. Het is niet eerlijk.” Tot de vrouwen: “Ik ga jullie daar allemaal voor straffen.”