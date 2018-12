Aanslagpleger Amsterdam Centraal: Als ik Wilders tegenkom, dood ik hem

De aanval van Jawed S. op twee toeristen, die uit Amerika afkomstig bleken te zijn, zorgde kort voor paniek op het station, maar de aanwezige politie wist hem snel te overmeesteren.

Lees verder na de advertentie

Direct hierna verklaarde hij dat hij iedereen in Nederland verantwoordelijk hield voor belediging van de profeet Mohammed. Ook de mensen die hij aantrof op het station nadat hij naar Amsterdam was afgereisd vanuit Duitsland, waar hij een verblijfsvergunning had. Aanleiding voor zijn woede was de aankondiging van PVV-leider Geert Wilders dat hij een cartoonwedstrijd wilde organiseren over de profeet.

Een van slachtoffers heeft een dwarslaesie opgelopen en het is de vraag of hij ooit nog kan werken

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van een dubbele moordaanslag met een terroristisch oogmerk. Op zijn telefoon zijn filmpjes gevonden met afbeeldingen van Wilders en de oproep om mensen te doden die de profeet beledigen. Tijdens een voorbereidende zitting in de Amsterdamse rechtbank bleek dinsdag dat hij vorige maand zijn verklaring heeft herroepen. Hij wilde met Wilders praten, zegt hij nu, en wat er gebeurde nadat hij in Amsterdam was uitgestapt, kan hij zich niet meer herinneren.

Het gevecht aan Toch verklaarde hij tegenover de rechters ‘het zo weer te doen, als het nodig is’, zeker als hij in de buurt zou komen van Geert Wilders. “Als ik hem ontmoet op het plein dan ga ik het gevecht aan, en dan dood ik hem.” Zijn advocaat Simon van der Woude wil dat S. naar een andere afdeling van de gevangenis wordt geplaatst. Hij zit nu op de terroristenafdeling in Vught samen met twee anderen, onder wie Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. “Onwenselijk dat hij daar is geplaatst”, zei Van der Woude. De officier van justitie wil hem op de terroristenafdeling houden. “Als hij daar niet zit, zou ik niet weten wie daar dan zou moeten zitten.” De rechter laat dit over aan de gevangenisdirectie. S. zal in februari worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum om te kijken of hij een psychische stoornis heeft.

Dwarslaesie Een van de twee 38-jarige neergestoken Amerikaanse toeristen heeft volgens letselschade-advocaat John Beer een dwarslaesie opgelopen en het is de vraag of hij ooit nog kan werken. Bij de ander valt het letsel mee. Beer zal schadevergoeding eisen als het proces volgend jaar zomer verdergaat. De zaak van de 19-jarige Afghaan lijkt enigszins op die van de Haagse messentrekker Malek F. Deze man, die oorspronkelijk uit Syrië komt, verwondde op Bevrijdingsdag drie mensen op straat in Den Haag. Het Openbaar Ministerie wil ook hem vervolgen voor terrorisme, maar volgens zijn advocaat was hij in de war tijdens zijn daad. Ook F. wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

Lees ook:

Verdachte van aanslag in Amsterdam hield er rekening mee dat hij zou sterven Terreurverdachte Jawed S. hield er rekening mee dat hij zijn actie op Amsterdam CS niet zou overleven. Volgens zijn advocaat Simon van der Woude had de 19-jarige Afghaan zijn testament gemaakt.