Aanslag op de kerstmarkt van Straatsburg: twee doden

De dader, Chérif C., viel even voor achten passanten aan in het historische centrum van Straatsburg. Hij schoot met een revolver en ging mensen ook te lijf met een een mes. Twee van zijn slachtoffers werden dodelijk getroffen, zes personen verkeren in kritieke toestand, een is hersendood.

Sinds in 2000 een aanslag op deze kerstmarkt - de grootste en bekendste van Frankrijk - een aanslag werd verijdeld, is er ieder jaar extra bewaking. Toen C. op een patrouille stuitte, volgde een vuurgevecht waarbij hij gewond raakte aan zijn arm.

C. werd 27 keer veroordeeld voor geweldpleging en diefstal in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland en zat meerdere keren vast.

C., die werd geboren in Straatsburg, is bekend als een gewone crimineel - de huiszoeking van dinsdagochtend vond plaats in het kader van een inbraak en en poging tot moord - die radicaliseerde in de gevangenis. Volgens Rémy Heitz, de hoofdofficier van het parket in Parijs, staat hij in het zogenoemde FSPRT-bestand, een databank met zo’n 14.000 namen van moslimradicalen. Een deel daarvan - ongeveer vierduizend - wordt intensief gevolgd. C. hoorde daar niet bij omdat hier volgens staatssecretaris Laurent Nunez geen aanleiding voor was.

C. was afgezet in de wijk Neudorf. Hier nam hij nog een paar agenten onder vuur name voor hij verdween. De zoekactie, waarvoor 350 politiemensen en gendarmes zijn ingeschakeld, is nog altijd gaande.

Vervolgens stapte C. in een taxi en bedreigde de chauffeur. Om zijn verwondingen te rechtvaardigen vertelde hij dat hij zojuist ‘tien mensen had vermoord’ en dat er die ochtend ook huiszoeking bij hem is gedaan. Aan de hand van de verklaring van de chauffeur konden de autoriteiten C. vrij eenvoudig identificeren.

Verlost van zonden

Het profiel van C. bevestigt dat grens tussen criminaliteit en jihadisme vaak poreus is. Niet alleen rond Parijs, maar ook in sommige wijken steden als Straatsburg, Toulouse en Nice lopen deze werelden in elkaar over. Volgens terreurkenners is een aanslag voor sommige delinquenten een manier om in één keer van alle zonden te worden verlost.

Inmiddels zijn vier personen uit de entourage van C. aangehouden, waaronder zijn vader en twee broers. Bij de huiszoeking in de flat van Checklat in de wijk La Poterie, werden een granaat, een geweer en vier messen aangetroffen.

Door de aanslag laait in Frankrijk het debat weer op over de vraag wat te doen met radicalen die nog niet de daad bij het woord hebben gevoegd Volgens Marine Le Pen, de leidster van nationalistisch rechts, moet het uit zijn met het ‘lakse gedoe’: “De veiligheid van de Fransen moet voorrang krijgen boven de vrijheid van mensen die een gevaar voor ons zijn.’ Ook Éric Ciotti van de centrum-rechtse oppositiepartij Les Républicains dringt aan op hardere maatregelen. Volgens Ciotti telt Staatsburg en omgeving 200 geradicaliseerde moslims. ‘Maar slechts één daarvan is huisarrest opgelegd’.