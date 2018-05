Aanslag eist levens 24 Nigeriaanse moskeegangers

De dag voor de explosies bezocht de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari de Amerikaanse president Donald Trump. In het Witte Huis bespraken zij onder meer de dreiging van Boko Haram en de strijd tegen de terreurgroep.

In november kwamen nog zeker vijftig mensen om bij een zelfmoordaanslag door een tiener in dezelfde regio, ook bij een moskee. Daar waren de gelovigen op dat moment juist bijeen voor het ochtendgebed.

Gisteren sloegen de aanslagplegers toe terwijl het middaggebed bezig was. De politiechef in de staat Adamawa zei dat een zelfmoordterrorist zijn explosieven liet afgaan bij de moskee. Toen de gelovigen probeerden te vluchten, sloeg een tweede aanslagpleger zijn slag. Dat gebeurde ongeveer tweehonderd meter van het gebedshuis.

Weggeblazen

De explosies waren zo krachtig dat een deel van het dak van de moskee werd weggeblazen. De vele gewonden, ten minste twaalf maar waarschijnlijk veel meer, kregen verzorging in het ziekenhuis van Mubi.

Boko Haram nam in 2014 tijdelijk het bestuur over in Mubi. De terroristen namen toen in een groot deel van Noordoost-Nigeria steden en dorpen in. Zij wilden daar een streng-islamitische staat stichten. Maar het Nigeriaanse leger wist hen weer te verdrijven uit Mubi, een grensstad die drijft op de handel met buurland Kameroen.

De laatste tijd was Boko Haram vooral verder naar het noorden en oosten actief.

In maart liet Boko Haram onverwachts 101 ontvoerde meisjes vrij, nadat het een geheime deal sloot met de Nigeriaanse regering. Dat duidt op een veranderde houding van Boko Haram.