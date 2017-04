Aanslag Dortmund: verdenking tegen twee mannen opgeheven

Gisteren pakte de politie een 25-jarige Irakees op. Ook hadden ze volgens weekblad Der Spiegel een 28-jarige Duitser uit Fröndenberg op het oog die banden zou hebben in jihadistische kringen en die met een paraplu van de voetbalclub gezien zou zijn. Hij werd niet gearresteerd. Beide mannen staan te boek als salafisten.

Lees verder na de advertentie

De Irakees blijft wel vastzitten, omdat hij lid zou zijn van terreurgroep Islamitische Staat (IS) en in eigen land een eenheid van IS zou hebben geleid. Begin 2016 zou hij via Turkije naar Duitsland zijn gereisd.

De bus van Borussia Dortmund was dinsdagavond op weg naar het stadion voor de Champion's League-wedstrijd met Monaco, toen zich drie explosies voordeden. De bus reed langs een heg waarin explosieven verstopt waren. Volgens de Duitse krant Bild zouden er militaire ontstekers zijn gebruikt om de explosieven af te laten gaan, mogelijk met behulp van een mobieltje.

Enkele ruiten van de bus sneuvelden. Dortmund-speler Marc Bartra raakte gewond aan zijn hand en moest naar het ziekenhuis. Ook een politieman die de bus begeleidde raakte gewond.

Lees ook: Voetballen nadat je een aanslag hebt meegemaakt, hoe doe je dat?

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.