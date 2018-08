Aanrijding Brits parlement door politie aangemerkt als 'terroristisch incident'

Een auto raakte vlakbij het gebouw voetgangers en fietsers en ramde vervolgens met hoge snelheid een veiligheidsbarrière. Zeker twee mensen raakten gewond. Een getuige zegt tegen de BBC dat de man inreed op fietsers die voor een verkeerslicht stonden te wachten. Agenten konden de bestuurder, een twintiger, ter plekke aanhouden. "Aangezien sprake lijkt te zijn van opzet en gezien de methode en het feit dat dit een iconische locatie is, behandelen we dit als een terroristisch incident", meldt de politie. Die zegt verder geen wapens te hebben aangetroffen in de auto.

Lees verder na de advertentie

De identiteit van de verdachte is nog onbekend. De politie zegt dat de man niet meewerkt met de onderzoekers. "We beschouwen het als een prioriteit om hem te identificeren en zijn motieven vast te stellen.''

De hulpdiensten brachten na de aanrijding twee gewonden over naar het ziekenhuis. Een man kon na behandeling weer vertrekken. Een vrouwelijk slachtoffer ligt nog wel in het ziekenhuis, maar haar verwondingen zouden niet levensbedreigend zijn. Premier Theresa May liet weten mee te leven met de slachtoffers.

Ook de Amerikaanse president Donald Trump heeft zich uitgesproken over het incident. "Weer een terreuraanslag in Londen. Deze beesten zijn gek", twitterde de president, die opriep tot een harde aanpak van extremisten.

Door een andere aanslag bij het Britse parlement vielen vorig jaar vijf doden. De dader reed destijds met een wagen in op voetgangers op de Westminster Bridge, om vervolgens met een mes in te steken op agenten. Een gewapende agent schoot de aanvaller destijds dood.