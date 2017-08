Aanpak bondscoach Morrison werkt nu vlekkeloos: Nederland naar WK Volleybal

Wat dat betreft kon hij deze weken alleen maar positieve aspecten van zijn speelsters optekenen. De Nederlandse volleybalsters plaatsen zich deze week met overmacht voor het WK, volgend jaar in Japan. Ze verloren geen set in de vier wedstrijden die ze tot nu speelden tijdens de tweede WK-kwalificatieronde in Rotterdam.

Nederland maakte van alle wedstrijden dit kwalificatietoernooi een trainingspotje. Dat kwalificatie bij de tweede kans werd afgedwongen (het eerste kwalificatietoernooi eindigde met een heel zure 0-3 nederlaag tegen Azerbeidzjan) is het enige smetje op het verder vlekkeloze optreden. Want in Rotterdam bleek dat Oranje wel degelijk een Europees topland is, en ook in staat zou moeten zijn volgende maand in Azerbeidzjan de zilveren medaille van het EK in 2015 te verdedigen.

Excentrieker Het was ook prettig voor Morrison dat zijn speelsters zo oppermachtig waren. Na de verloren eerste kwalificatiereeks en een World League (een competitie tussen landen) met veel pech, was een duidelijk succes toch wel nodig voor de stille hoofdcoach, die veel minder dan zijn voorganger Giovanni Guidetti langs de lijn staat te springen. Het was wennen, erkende Morrison ook. Ze moesten elkaar ‘in het midden vinden’. Hij als wat excentrieker, zijn speelsters die hem ook meer moesten accepteren hoe hij was. Zelf legt hij dat moment bij de Montreal Masters in juni. Daar zag hij hoe zijn opvatting en ideeën werden geaccepteerd. Celeste Plak zei het vorige week in deze krant: Nederland biedt nu in ieder geval meer weerstand. Excentrieker, het was deze week niet nodig. Morrison had genoeg aan af en toe een vuistje. Verder had hij vaak een brede lach op het gezicht. Maar, zo verzekerde hij: “Ik sta er als het moet, dan krijgen ze mij te zien.”

Topniveau Morrisons visie is inmiddels geland bij zijn speelsters. Hij spreekt het liefst niet over individuele speelsters, maar over posities. Wie er ook speelt, iedereen moet op die positie hetzelfde topniveau tonen. Femke Stoltenborg was daar een voorbeeld van. Zij moest deze week plotseling Laura Dijkema moest vervangen, toen zij bij een training een enkel verzwikte. Stoltenborg maakte weinig fouten, zag Morrison. Hij schreef het dinsdag in zijn schriftje op. Iedereen gelijk of niet, toch is het overduidelijk dat een Lonneke Slöetjes de punten voor Nederland makkelijk binnenslaat. Dat zij terug is - bij de vorige reeks speelde ze wegens een blessure aan haar knie slechts sporadisch - is zeker gezien het EK in september een belangrijke factor.

Stoomcursus Oranje Nika Daalderop is wel een exponent van de aanpak-Morrison. Het nog maar achttien jaar oude talent kreeg veel speelminuten, werd weinig gewisseld en speelde goed. Een soort stoomcursus Oranje, nadat ze er bij het eerste kwalificatietoernooi in Azerbeidzjan niet bij was. Zelf zei ze dat ze ‘ongelooflijk blij’ was met het vertrouwen van haar coach. Op het oog met het grootste gemak kuierde Nederland door de kwalificatiereeks, die morgen nog wordt afgesloten met een wedstrijd tegen Bulgarije. Nu volgt het EK, over een maand. Daar treft het team in de poule twee landen waar het in Rotterdam zonder moeite van won: België en Tsjechië. Morrison doet er goed aan dan even in zijn boekje te kijken.

