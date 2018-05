Aangifte tegen PVV-spot, maar die is niet strafbaar, zegt OM

In het PVV-spotje, dat half maart werd uitgezonden en via sociale media werd verspreid, worden onder de woorden ‘ISLAM IS’ achtereenvolgens de woorden discriminatie, geweld, terreur, vrouwenhaat, homohaat, Jodenhaat, christenhaat, onderwerping, gedwongen huwelijk, eerwraak, totalitair, doodstraf voor afvalligheid, sharia, dierenleed, onrecht, slavernij en dodelijk getoond.

Vandaag deden het Contactorgaan Moslims en Overheid, de Samenwerkende Moskeeën Brabant en Zeeland, het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden, de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond en antidiscriminatiebureau Radar samen aangifte. Het filmpje, aldus de aangevers, ‘gaat verder dan kritiek op de islam, het vormt een discriminatoire belediging van moslims en zet aan tot haat tegen en discriminatie van moslims’.

Het betreft een niet onderbouwde, extreem negatieve ka­rak­te­ri­se­ring van de islam Organisaties die aangifte deden tegen het PVV-spotje

Scherpe kritiek op religies uiten is een groot goed, zeggen de aangevers, maar het PVV-spotje gaat in hun ogen veel verder: ‘Het betreft een niet onderbouwde, extreem negatieve karakterisering van de islam. Moslims worden hier door de PVV afgeschilderd als een bevolkingsgroep die zich identificeert met discriminatie, geweld, terreur, etc. Daarmee zet de PVV aan tot discriminatie van en haat tegen alle moslims in Nederland.’

Daar is het Openbaar Ministerie het niet mee eens. Het OM ziet in het filmpje niets strafbaars. Eerder kwamen al zeventien aangiften tegen het spotje binnen. Die zijn nu geseponeerd. ‘Er is geen sprake van het beledigen van een groep mensen, er wordt ook niet aangezet tot haat, discriminatie of geweld en mensen worden niet opgehitst om iets strafbaars te doen’, aldus het OM. Tegen de sepotbeslissing van het OM kan beroep worden aangetekend. Het is nog niet bekend of de aangevers daar gebruik van zullen maken.