Aangifte tegen AfD om 'barbaarse, islamitische, groepsverkrachtende mannenbendes'

De Keulse politie heeft aangifte gedaan tegen Beatrix von Storch (46), parlementariër van de Duitse rechts-populistische Alternative für Deutschland. Aanleiding is een anti-moslimtweet die Von Storch op Oudejaarsavond afscheidde.

Het begon met een gelukswens van de politie Keulen op Twitter. Die riep op om Oudejaarsavond vreedzaam te vieren, in vier talen: Duits, Engels, Frans en Arabisch. Dat laatste bracht Von Storch in alle staten. "Wat is er in hemelsnaam aan de hand in dit land?", tikte de politica. "Hoezo twittert een officiële politiesite uit Noordrijn-Westfalen in het Arabisch? Denken ze de barbaarse, islamitische, groepsverkrachtende mannenbendes zo tot bedaren te brengen?"

Twitter verwijderde deze uithaal en blokkeerde het account een halve dag omdat Von Storch de 'haatregels' had overtreden. Facebook, waar de politica haar kunstje later herhaalde, deed hetzelfde. Bij het Openbaar Ministerie in Keulen kwamen tientallen aangiftes binnen wegens opruiing, onder meer van de Keulse politie.

Het jaar begint met onderwerping aan geïmporteerde, plunderende, graaiende, meppende, met messen stekende mi­gran­ten­mas­sa's. AfD-fractievoorzitter Alice Weidel

De politie had voor het Arabisch gekozen in het kader van een campagne tegen wangedrag. In de Oudejaarsnacht van 2015 beleefde Keulen massale aanrandingen en verkrachtingen, vooral begaan door jongeren met een immigratieachtergrond. De politie richtte zich specifiek tot deze doelgroep om herhaling te voorkomen. Het bleef zondag vrij rustig, net als vorig jaar.

Von Storch beschuldigt Twitter, Facebook en de politie van 'censuur'. AfD-fractievoorzitter Alice Weidel deelt die analyse. "Het jaar begint met censuur", schrijft Weidel op Facebook, 'en met de onderwerping van ons gezag aan geïmporteerde, plunderende, graaiende, meppende, met messen stekende migrantenmassa's.'