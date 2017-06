Aangespoord tot sexting? Stuur een naakte molrat

Doe het niet, raadt het Canadese Centrum voor Kinderbescherming tieners aan in een nieuwe campagne. Wat ze wel moeten doen? Stuur een foto van een naakte molrat. Het langwerpige, vlezige, haarloze beest heeft tenslotte een grote gelijkenis met de foto die tienerjongens anders zouden sturen. Alleen nu met vier scherpe tandjes en knipperende oogjes.

De organisatie wil met deze ludieke actie voorkomen dat jongeren gechanteerd worden met foto’s of video’s die zij in alle onschuld delen. Want dat flirtende meisje kan in werkelijkheid ook een volwassen man zijn met kwade bedoelingen.

Zo staan er plaatjes van naakte molratten met teksten als: ‘Is dit waar je naar op zoek was?’

Een foto van een naakte molrat versturen geeft de jongeren een makkelijke en grappige uitweg wanneer iemand om naaktfoto’s vraagt, is het idee. Op de site is een uitgebreide selectie te vinden van gifjes (bewegende plaatjes) en memes. Zo staan er plaatjes van naakte molratten met teksten als: ‘Is dit waar je naar op zoek was?’ of ‘Jij wilt naaktfoto’s? Deze naaktfoto kan je niet aan’.

Soortgelijke campagnes over sexting richten zich op meisjes. Daarom wilde de organisatie nu juist jongens aanspreken. De komische aanpak heeft meer invloed op deze tieners dan een boodschap over de gevaren van sexting, aldus de organisatie. Humor maakt het onderwerp beter bespreekbaar.

Het is niet alleen maar grappen en grollen. Op de site staan extra informatie over sexting en een telefoonnummer dat jongeren kunnen bellen om direct een hulpverlener te spreken.

