Aangekondigde vorst was toevalstreffer

De kou hing al twee weken in de lucht. Hoog boven de Noordpool, om precies te zijn. Meteorologen zagen op 12 februari hoe de hogere luchtlagen daar plotseling opwarmden. Ze wisten dat door die opwarming het normale patroon van hoge- en lagedrukgebieden door elkaar zou worden gehusseld. Dat er daardoor een hogedrukgebied boven Scandinavië zou kunnen komen te liggen en er een polaire noordoostenwind richting Nederland zou gaan waaien.

Wervelwind

In de wintermaanden schijnt de zon niet boven de Noordpool waardoor de stratosfeer, de luchtlaag tussen 10 en 50 kilometer hoogte, sterk afkoelt. Rond het lagedrukgebied dat daardoor ontstaat, waait een krachtige wervelwind, met snelheden tot 300 kilometer per uur. Dat is een heel stabiele situatie maar soms wordt die toch verstoord. Zoals een blaadje een tijdlang in een rivierkolk gevangen kan blijven en dan toch ineens wegschiet, zo werd op 12 februari de wervel opengebroken waardoor warme lucht uit gematigde streken kon binnendringen. De temperatuur liep in een paar dagen op van een normale min 70 naar min 30 graden. En de wervelwind, die draaide op het grote temperatuurverschil, viel stil.

Vaak kunnen we alleen achteraf duiden wat er gebeurd is. Dit zagen we tien dagen van tevoren aankomen. Michiel van Weele van het KNMI

Terwijl sommigen toen al rondbazuinden dat ‘de Russische beer’ eraan zat te komen, keken de meteorologen van het KNMI de ontwikkelingen nog even aan. “We weten dat als de poolwervel stilvalt, het drukpatroon verschuift”, zegt Michiel van Weele. “Het is een toevalsproces. Er kan zich een nieuw hogedrukgebied boven Scandinavië vormen, maar dat kan ook boven Amerika gebeuren. De langetermijnvoorspelling ging de eerste dagen nog alle kanten op.”

Vanaf de zeventiende was het duidelijk: het was Scandinavië geworden. En toen wist het KNMI ook dat dit een blijvertje zou zijn. Van Weele: “Het nieuwe drukpatroon noemen we een blokkade. Het hoog boven Scandinavië houdt de westelijke straalstroom tegen. Het voedt zich er zelfs mee. En daardoor handhaaft die blokkade zichzelf wel een week.” Het gevolg is dat in Nederland een koude oostenwind waait waardoor de kwakkelende winter alsnog wat klimt op de ranglijst.

Dat is het mooie aan dit fenomeen, zegt Van Weele. “Vaak kunnen we alleen achteraf duiden wat er gebeurd is. Dit zagen we tien dagen van tevoren aankomen.” Wat weer niet wil zeggen dat elke vorstperiode zich zo aankondigt. Van de vijf strengste februari’s van de laatste zestig jaar, werd alleen die van 1963 voorafgegaan door een verzwakte poolwervel. Die van 1985, 1986, 1991 en 2012 kenden niet zo’n voorbode.

Lees ook: Een beetje ijspret, maar niet op meren en plassen en ook niet lang meer