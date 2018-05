Aandeelhouders morren over beloningen aan de Unilever-top

Een loonsverhoging voor een topman die daar waarschijnlijk niet op zit te wachten. En bezwaren tegen die loonsverhoging van beleggers die doorgaans niet morren als directieleden er (veel) geld bij krijgen. Zie daar het wat aparte resultaat van de aandeelhoudersvergaderingen van Unilever die woensdag in Londen en donderdag in Rotterdam werden gehouden.

Twee vergaderingen, omdat Unilever nu nog Brits en Nederlands is. In 2019 is er alleen een vergadering in Nederland. De afgelopen dagen mochten de aandeelhouders stemmen over een nieuw beloningsstelsel voor de concerntop. Volgens Unilevers raad van commissarissen is dat stelsel ‘eenvoudiger’ dan het oude en houdt het meer rekening met de bedrijfsresultaten op de lange termijn. In de praktijk komt het erop neer dat het basissalaris voor topman Paul Polman met 5 procent omhoog gaat (naar 1,7 miljoen euro) en de bonus die hij maximaal kan krijgen als de bedrijfsresultaten uitstekend zijn met 23 procent stijgt. In dat laatste geval zou Polman 13,7 miljoen euro kunnen innen in 2018. Vorig jaar schreef hij 11,6 miljoen bij.

De opvolger van Polman kan bij binnenkomst rekenen op een ruimhartig tekengeld

Normaliter levert zo’n voorstel weinig reuring op, zeker in Engeland waar aandeelhouders meestal weinig moeite hebben met ruimhartige beloningen voor het hoge management. Dit keer lag het anders. Twee bureaus die aandeelhouders adviseren hoe zij op aandeelhoudersvergaderingen moeten stemmen, oordeelden negatief over het nieuwe stelsel. Zo achten zij de kans op buitensporige bonussen in de toekomst te hoog. In Londen was 36 procent van de stemmende aandeelhouders tegen het beloningsvoorstel, in Rotterdam 27 procent. Geen meerderheid, maar wel een ongebruikelijk grote minderheid. President-commissaris Marijn Dekkers beloofde daarop ‘in gesprek’ te gaan met aandeelhouders over het voorstel.

Of de man die het eerst van het stelsel kan profiteren er blij mee is, is twijfelachtig. Polman weigerde ooit een paar loonsverhogingen en liet meermaals weten dat hij vindt dat hij erg veel verdient en dat hij zich daar soms voor schaamt. Drie jaar geleden zei hij tegen The Washington Post dat mensen in zijn functie niet gemotiveerd moeten worden door de hoogte van hun beloning. Ook laakte hij de praktijk dat bedrijven bestuursvoorzitters lokken met hogere salarissen dan ze elders kunnen krijgen. “Dan krijg je een race naar de top. Die is er de afgelopen twintig jaar geweest. Die trend moet worden doorbroken.”

De commissarissen van Unilever zijn dat niet van plan en hadden ongetwijfeld de gedachte dat Polman – die in 2009 bestuursvoorzitter werd en tot met 2017 bruto 71,1 miljoen euro inde – binnenkort een opvolger krijgt. Die kan bij binnenkomst trouwens ook rekenen op een ruimhartig tekengeld.

