Aandeelhouder Akzo op oorlogspad

Gaat PPG Industries een vijandig bod doen op AkzoNobel of niet? Terwijl die vraag nog op tafel ligt, gaat het investeringsfonds Elliott door met zijn aanvallen op de leiding van het Nederlandse verf- en chemieconcern – in de hoop dat die toch gaat praten met PPG.

Elliott, dat 3,25 procent van de aandelen AkzoNobel bezit en voorstander is van een overname door PPG, stapt naar de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam omdat het wil dat AkzoNobels aandeelhouders zich kunnen uitspreken over de rol (en het lot) van president-commissaris Antony Burgmans. Elliott vindt dat Burgmans moet vertrekken, omdat hij niet wil praten met PPG.

Met de, zeer ongebruikelijke, stap naar de Ondernemingskamer maakt Elliott een dreigement waar dat het een maand geleden uitte. Elliott eiste toen dat AkzoNobel een buitengewone aandeelhoudersvergadering moest uitschrijven met als enige agendapunt: het optreden van Burgmans.

Burgmans had toen net, tot leedwezen van Elliott, een tweede bod van PPG afgewezen en weigerde bovendien met de PPG-leiding in gesprek te gaan over het bod. Elliott dreigde naar de Ondernemingskamer te stappen als AkzoNobel niet aan zijn verzoek zou voldoen. Toen AkzoNobel weigerde de gevraagde vergadering uit te schrijven en pal achter Burgmans bleef staan, bleef een gang naar de Ondernemingskamer uit.

Derde bod Inmiddels heeft PPG een derde bod op AkzoNobel gedaan en is er vorige week voor het eerst een gesprek geweest tussen de Akzo-top en de PPG-leiding. Maar volgens Elliott had de Akzo-delegatie – Burgmans en bestuursvoorzitter Ton Büch­ner – niet de intentie om serieus met PPG te praten. Het was een ontmoeting om te kunnen zeggen dat er een ontmoeting is geweest, oordeelt Elliott. Volgens Elliott blijven bestuur en commissarissen van AkzoNobel een ‘verontrustende en onverklaarbare neiging’ vertonen om hun eigen belang te dienen en niet de belangen van aandeelhouders en andere betrokkenen bij AkzoNobel. Door de biedingen af te wijzen en niet (serieus) met PPG te praten, komen Akzo’s bestuurders en commissarissen hun wettelijke verplichtingen niet na en nemen ze een loopje met de regels voor goed ondernemingsbestuur, stelde Elliott in een gepeperd persbericht. Vandaar dat Elliott nu toch naar Ondernemingskamer trekt. De investeerder heeft naar eigen zeggen genoeg steun (minstens tien procent van het uitstaande aandelenkapitaal) om zo’n buitengewone vergadering aan te vragen. Het Gerechtshof liet gistermiddag weten dat het naar het verzoek van Elliott kijkt. Maar het kon nog niet zeggen of, en zo ja, wanneer, de zaak in behandeling wordt genomen. Doorgaans beslist de Ondernemingskamer daar snel over. Haast is voor Elliott geboden. Als PPG een bod op AkzoNobel wil uitbrengen, moet het dat voor 1 juni doen. Als PPG dat doet, zal het een ‘vijandig’ bod zijn – het Akzo-bestuur staat er immers niet achter. Aandeelhouders van AkzoNobel moeten dan beslissen of zij hun stukken aan PPG verkopen of niet. Als minder dan de helft van de aandelen aan PPG wordt aangeboden, is het bod mislukt Als minder dan de helft van de aandelen aan PPG wordt aangeboden, is het bod mislukt. Wordt meer dan 95 procent aangeboden, dan is het gelukt. Zit het percentage daar tussenin, dan heeft PPG wel de meerderheid, maar moet het rekening houden met die minderheid. Bovendien bestaat er een kans dat een stichting zich met de gang van zaken gaat bemoeien. Die stichting kan in actie komen als zij een overname absoluut niet ziet zitten. Zij heeft dan het recht om bestuurders bij AkzoNobel te benoemen – en meerderheidsaandeelhouder PPG niet. De voorzitter van die stichting? Antony Burgmans.

