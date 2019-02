Aanblijven van Elbers bij KLM is een pyrrusoverwinning

Op het eerste gezicht lijken Pieter Elbers en KLM de machtsstrijd met Ben Smith, topman van moederconcern Air France-KLM te hebben gewonnen. Maar is dat wel zo?

Tegelijk met het besluit om Elbers’ termijn te verlengen, is gisteren besloten dat Smith plaatsneemt in de raad van commissarissen (rvc) van KLM. De topman van het moederconcern kijkt dus straks mee met Elbers, via het toezichtsorgaan van de luchtvaartmaatschappij. Juist deze constructie wilden Elbers en KLM koste wat het kost zien te voorkomen.

KLM bracht de afgelopen weken grof geschut in stelling om de positie van Elbers te beschermen. Naar verluidt wilde Ben Smith hem weg hebben. Verschillende ministers én premier Rutte werden gemobiliseerd, een petitie voor de herbenoeming van Elbers werd 25.000 keer ondertekend en honderden personeelsleden kwamen voor het Amstelveense hoofdkantoor samen om de steun voor ‘hun Pieter’ te laten zien aan Parijs.

De uitkomst is nu dat Elbers, die succesvol reorganiseerde bij KLM en zo de luchtvaartmaatschappij weer succesvol maakte, voorlopig behouden blijft voor het bedrijf. Maar op lange termijn kan de keiharde lobby die KLM de afgelopen weken voerde nog veel narigheid opleveren.

Kasgeld

Het is niet de eerste keer dat KLM hoog van de toren blaast om zo veel mogelijk activiteiten en zeggenschap in Nederland te houden. Tot dusver was dat effectief. Air France-KLM-topman Alexandre de Juniac deed in 2015 en 2016 verschillende pogingen om het concern verder te integreren. Zo wilde hij het kasgeld van KLM naar Parijs halen, zodat het hele luchtvaartconcern goedkoper geld kon lenen. Elbers besloot geen centimeter toe te geven. De autonomie van KLM is volgens Elbers en de rest van de KLM-top namelijk van het grootste belang. Verdere integratie met het Franse deel van het luchtvaartconcern kan Nederland banen kosten, is de redenering. En bovendien wil KLM niet bloeden voor de slechte resultaten van zusterbedrijf Air France. De zelfstandigheid van KLM is dus een zaak om voor te vechten.

Elbers zocht en kreeg in Nederland politieke en maatschappelijke steun, waarna De Juniac uiteindelijk de handdoek in de ring gooide. Later wilde De Juniac meer zeggenschap over vakantievlieger Transavia en opnieuw zette Elbers zijn hakken in het zand.

Met De Juniacs opvolger Jean-Marc Janaillac was het in begin ook meteen hommeles, toen deze met het plan kwam om zitting te nemen in de rvc van KLM, precies dat wat zijn opvolger Ben Smith nu doet. Ook toen toonde Elbers zich onverzettelijk. Janaillac ging het gevecht verder niet aan. Hij had zijn handen vol aan de problemen met het personeel bij Air France en hij liet Elbers en het goed presterende KLM verder met rust.

Het is de vraag of Ben Smith zich ook terug laat sturen naar Parijs. Niet eerder was de lobby van KLM tegen het moederconcern zo nietsontziend. Dat kan de verhoudingen geen goed hebben gedaan. Smith wil een verdere integratie van Air France-KLM en kan via de rvc van KLM nu goed meekijken. Dat hij Pieter Elbers nu niet opzij heeft kunnen zetten, betekent niet dat hij geen andere manier vindt om meer activiteiten naar het moederbedrijf toe te halen.