Aanbieding: retourtje ruimtestation voor 58 miljoen dollar

De Amerikaanse ruimtevaart­organisatie Nasa kondigde aan dat er in de nabije toekomst ruimte komt voor twee particuliere reizen per jaar naar het internationaal ruimtestation, waar de toerist dan maximaal dertig dagen kan verbiljven. Gegadigden moeten niet alleen beschikken over een ruime portemonnee, maar ook een perfecte gezondheid en conditie hebben. Voor hen zullen dezelfde eisen gelden als voor professionele ruimtevaarders; dat betekent strenge selectie en intensieve training en voorbereiding.

De toeristische reizen passen in Nasa’s plannen om meer commerci­ele activiteiten te ontwikkelen in de ruimte. In het ruimtestation komt ook meer ruimte voor onderzoek, ontwikkeling én productie door commerciële ondernemingen.

Er zijn op dit moment al zo’n vijftig bedrijven die gebruik maken van die mogelijkheid, omdat ze producten ontwikkelen die in aanwezigheid van zwaartekracht niet gemaakt kunnen worden; denk aan de het maken van hightech kristallen.

Het ruimtestation is niet van Nasa alleen, maar ook van Europa, Rusland, Canada en Japan, en activiteiten zijn volgens afspraak nu beperkt tot onderzoek en ontwikkeling. Maar de Amerikanen willen in het ruimtestation faciliteiten creëren voor de productie van waren die op de aardse markt verkocht kunnen worden.

Om die commerciële activiteiten te kunnen ontwikkelen heeft Nasa weer een eigen vehikel nodig. Sinds het eind van het spaceshuttle­programma heeft Nasa dat niet meer, en is zij afhankelijk van de Russen. Maar er zijn nieuwe Amerikaanse ruimtevoertuigen in ontwikkeling, bij Space X en bij Boeing.

