Aan zo ongeveer alles heerst tekort in het Duitse leger

Aan zo ongeveer alles heerst tekort: nachtkijkers, tenten, tanks, helikopters, vliegtuigen, officieren en piloten. Het Duitse leger staat er dramatisch slecht voor, concludeert de Wehrbeauftragter van de Bondsdag, Hans-Peter Bartels (SPD) in een vernietigend jaarrapport over 2017.

Van de zes Duitse onderzeeboten was er in 2017 geen enkele inzetbaar

Als speciaal afgevaardigde van het Duitse parlement waakt Bartels over de staat van de Bundeswehr en is hij tegelijk een ombudsman voor de soldaten. Bartels uitte bij de presentatie van zijn rapport stevige kritiek op minister van defensie Ursula von der Leyen (CDU). Die heeft volgens hem te weinig gedaan om het leger beter uit te rusten.

Zijn kritiek komt op een saillant moment, omdat Von der Leyen wordt genoemd als minister in een volgende kabinet. SPD en CDU/CSU sloten al een regeerakkoord, als ook de SPD-leden begin maart daarmee instemmen, komt er een nieuwe regering. In de Duitse pers wordt ervan uitgegaan dat Von der Leyen dan aanblijft. Maar door het bericht van Bartels komt ze nu onder kritiek te liggen.

Von der Leyen had bij haar aantreden in 2013 een ‘trendbreuk’ beloofd. Het Duitse leger was er beroerd aan toe, na een reorganisatie en bezuinigingsronde in 2011. Inderdaad heeft Von der Leyen de problemen helder in kaart gebracht, zegt Bartels.

Verslechterd Opgelost heeft ze die niet, concludeert hij. Integendeel: de boel is eerder ‘verslechterd’, zei hij bij de presentatie van zijn rapport. De ‘gaten bij personeel en materieel’ zijn deels nog groter geworden dan ze al waren. En een trendbreuk bij de financiering? “Daarover kan ik vandaag slechts zeggen: die trend heet hoop.” Van de zes Duitse onderzeeboten was in 2017 geen enkele inzetbaar. Ook waren er periodes dat geen enkele van de veertien in dienst genomen Airbus A400M-transportvliegtuigen kon vliegen. Nieuwe onderdelen laten tot drie jaar op zich wachten. Ook nieuwe wapensystemen komen pas na jarenlange vertragingen. Het personeel is overbelast. 21.000 officiersposten zijn onbezet, de luchtmacht kampt met een gebrek aan 83 straaljagerpiloten. Daarnaast signaleert Bartels een overschot aan bureaucratie. Al eerder deze maand meldden Die Rheinische Post en Die Welt dat er te weinig tenten, kleding, nachtkijkers en kogelvrije vesten zouden zijn om mee te kunnen doen aan snelle Navo-operaties.

Misstanden Daarnaast waren er berichten in de media over misstanden bij het trainen van soldaten in de kazerne van Pfullendorf, die al eerder kwalijk in het nieuws kwam. Al met al staat de Duitse krijgsmacht er niet fraai op. In 2017 speelde bovendien de affaire rond de extreem-rechtse officier Franco A. Het Duitse ministerie van defensie spreekt tegen dat het leger nauwelijks meer in staat is om zijn taken te vervullen. Ook volgens Generalinspekteur Volker Wieker, de hoogste militaire adviseur van het parlement, is het leger afdoende uitgerust om zijn plichten na te komen. “Mij zijn althans”, citeert Der Tagesspiegel hem, “zowel in Duitsland als ook van onze bondgenoten geen klachten ter ore gekomen”.