Aan lager wal geraakte ex-bokser Rudi Lubbers wil met een noodpaspoort naar Nederland

De aan lager wal geraakte sporter en zijn vrouw worden overspoeld door medeleven sinds hun kommervolle bestaan ruim een week geleden op tv te zien was. Het programma ‘Andere Tijden Sport’ toonde hoe het bejaarde duo in de buurt van de Zwarte Zee als kluizenaars leeft. In een wrakke camper trekken ze door Bulgarije.

Lees verder na de advertentie

De beelden van de bijna vergeten sportman leidden bij veel kijkers tot ontzetting. Een crowdfundingsactie leverde tot nu toe zo’n 17.000 euro op. Hiervan kan het stel zich een klein pensioen uitkeren en ook zaken als een verzekering betalen, is de gedachte.

Lubbers, die inmiddels 73 jaar is, nam het in 1973 als enige Nederlander ooit op tegen bokslegende Muhammad Ali. Hij verloor weliswaar op punten, maar knock-out ging hij niet. Alle twaalf ronden bleef hij overeind, wat ook bij de boksmeester zelf bewondering oogstte.

Het ging mis toen Lubbers, die nadien nog een prachtige sportcarrière had, in een Portugese gevangenis belandde. Hij zou in drugs hebben gehandeld, een misdaad die hij tot op heden ontkent. Eenmaal uit de gevangenis kwam het niet meer goed.

Lubbers is aangedaan door alle aandacht die hij opeens krijgt, zo bleek toen een tv-ploeg van SBS6 afgelopen weekend een kijkje nam bij de camper. “Dat is toch super! Iets dat je in de verste verte niet verwacht. En dan ineens is het er. Het geeft een trots gevoel dat mensen je dat gunnen.”

Lees ook: