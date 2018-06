Aan de lijdensweg van Andy Murray komt op de velden van Queens een einde

Met een mix van gevoelens, variërend van opwinding tot onzekerheid, keert Andy Murray na een afwezigheid van 342 dagen terug op de tennisbaan. De Schot, ruim een jaar gehinderd door een blessure aan de rechterheup, kwam na Wimbledon 2017 niet meer in actie. Op het gras van de Londense Queens Club, neemt Murray het vandaag op tegen de Australiër Nick Kyrgios.

Vóór de operatie vreesde Andy Murray echt voor zijn carrière

Een week later dan gepland, tot teleurstelling van de toernooileiding in Rosmalen, maakt Murray dan eindelijk zijn rentree. Afgelopen week had hij een aantal sets gespeeld en vrijdag slaagde hij voor de laatste test na een tweetal oefensessies met zijn landgenoot Cameron Norrie. Na een onderzoek door zijn fysio bevestigde Murray zaterdag zijn deelname aan het toernooi.

Murray (31) blikte op de BBC terug op de hem achterliggende lijdensweg. Hij kreeg last van de heup tijdens de halve finale op Roland Garros 2017 tegen Stan Wawrinka. Een maand later haalde hij 'als een kreupele' de kwartfinale op Wimbledon, waarin hij verloor van Sam Querrey. Hij had gehoopt te kunnen spelen op de Australian Open, maar in Melbourne liet hij zich uiteindelijk op 8 januari opereren. Vóór de operatie vreesde hij echt voor zijn carrière.

Terug naar zijn roots Na die ingreep in het St. Vincent Hospital sprak Murray de hoop uit dat hij in het grasseizoen weer op de baan zou kunnen staan. De oud-nummer een van de wereld leek aanvankelijk naar Rosmalen te komen, maar annuleerde toch de trip naar Brabant. Het toernooi van Queens, dat tegenwoordig door het leven gaat als Fever-Tree Championships, wordt het decor van zijn rentree. Murray debuteerde op achttienjarig leeftijd op de banen van het Londense toernooi dat hij vijfmaal winnend wist af te sluiten. Dat maakte zijn terugkeer juist daar extra speciaal, erkende de drievoudig grandslamwinnaar. "Ik kijk er heel erg naar uit", zei hij, maar hij gaf toe dat er in zijn achterhoofd ook twijfel knaagde. "Je weet na zo'n lange tijd nooit wanneer je er echt klaar voor bent." Ik weet dat je geen grandslam kunt winnen als je elf maanden niet hebt gespeeld Andy Murray Een luttele twee uur nadat Murray zijn ja-woord had gegeven aan de Londense toernooileiding werd hij tijdens de loting gekoppeld aan Kyrgios. Een pittige loting, met volgens de Schot als voordeel dat er niet veel lange rally's zullen zijn. Kyrgios, die in vijf partijen nog nooit van Murray won, is wel in vorm op gras. In Stuttgart dwong hij vorige week Roger Federer tot drie sets. Volgens Murray gaat zijn rentree voorlopig niet over winnen of verliezen. Hij hoopt dat er een definitief einde komt aan de donkerste periode uit zijn loopbaan, met veel pijn en grote onzekerheden. Ook over 'zijn' Wimbledon, dat op 2 juli van start gaat, maakt de huidige nummer 157 van de wereld zich geen enkele sportieve illusie. "Ik weet dat je geen grandslam kunt winnen als je elf maanden niet hebt gespeeld."