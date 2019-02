Aan de hand van de Orie-doctrine worden Krol en De Jong beter

Om te weten of Antoinette de Jong en Thomas Krol in dezelfde ploeg zitten, hoeft een aandachtig luisteraar alleen maar twee interviews na elkaar te beluisteren. Zo’n luisteraar hoort in hun teksten dezelfde woorden. Het ‘constante proces’, het ‘wegblijven van excuses’ en ‘zelfverzekerder zijn’. Duidelijker kan niet. Ja, ze zitten in dezelfde ploeg. En wat verteld wordt, is de doctrine van Jac Orie.

De Jong (23) en Krol (26) konden goed schaatsen. Heel goed zelfs. Toch maakten ze dit seizoen in hun eerste jaar bij Jumbo-Visma een opmerkelijke progressie door; deze week zijn ze grote kanshebbers op medailles op de wereldkampioenschappen afstanden in Inzell dat vandaag begint.

Krol won in december voor het eerst een wereldbekerwedstrijd en doet voor het eerst in drie jaar weer mee aan een WK. De Jong, die al deelnam aan twee Olympische Spelen, werd in januari in Italië Europees kampioen allround. Een resultaat van een andere mentaliteit, zegt ze: sinds ze in de ploeg van Orie zit, heeft ze ‘leren winnen’.

Het is heel gemakkelijk om er heel veel bij te halen wat niet belangrijk is. De ruis van een systeem. Rand­voor­waar­den. Waar je je wel achter kan verstoppen. Jac Orie, schaatscoach

Hoe dat komt? Orie moet een klein beetje lachen. Het is een gevolg van een visie, van een filosofie over hoe je mensen naar een topniveau krijgt, zegt hij. Het is constant ‘rammen’ op de vier of vijf basisvoorwaarden waar ‘we volle bak voor gaan’.

Veel specifieks wil hij er niet over zeggen (‘daar ben ik heel strikt in’). Wel dit: “Wij zijn alleen maar met het proces bezig en dat verbeteren en het resultaat daarvan is hopelijk winnen. Alleen, het is heel gemakkelijk om er heel veel bij te halen wat niet belangrijk is. De ruis van een systeem. Randvoorwaarden. Waar je je wel achter kan verstoppen. Hoe minder je daarvan hebt, hoe makkelijker je kan sturen. En als je het versimpelt, krijg je een andere mentaliteit in je ploeg. Je kan jezelf dan dus niet meer verschuilen.”

Alphamannetjes Krol en De Jong verstopten zich voor dit seizoen wel, op hun eigen manier. Krol was te bescheiden, zegt hij. Dan liet hij een tegenstander als Denis Joeskov weleens voor op een kruising, of gaf hij zijn plek voor de Spelen op ten gunste van Kai Verbij. “In deze ploeg gaat het net wat harder. Ik word gedrild dat niet meer te doen. Het is geen geheim dat ik met een aantal alphamannetjes in de ploeg zit. Het is echt niet gemeen, maar het gaat ook soms iets minder aardig en dan moet je je mannetje staan. Dan geef ik een grote bek terug of maak ik de grap zelf maar.” Sportief gezien hetzelfde: “Ik dekte me weleens in voor een wedstrijd. Dan werd een snelle tijd op de 1000 meter gereden. Poe, laat maar zitten, dacht ik. Kreeg ik Jac op mijn dak. ‘Potdomme, dat kan jij ook gewoon. Je moet gewoon echt willen en je reet een stukje naar beneden doen.’ Het helpt echt als hij dat zegt.” Nu wint Krol wedstrijden en is hij op de 1000 en 1500 meter kanshebber in Inzell. Zijn vijf jaar bij zijn vorige ploeg waren fantastisch, nu gaat het alleen beter. “Bij deze ploeg zijn de fietstesten heel erg in de gaten gehouden en daarop is een individueel schema gemaakt. Dat heeft heel erg goed aangeslagen. Bij Antoinette ook, trouwens.”

Bevrijd Want ook De Jong profiteert van de houding in de ploeg van Orie. De randvoorwaarde die haar naar eigen zeggen tegenhield was de moeizame verhouding met haar toenmalige ploeggenote Ireen Wüst. Tussen die twee ontstond spanning, helemaal in het olympisch jaar. Orie heeft daar overigens niet naar gevraagd. De ploeg is geen praatgroep, zei hij eerder dit jaar al. Ik wist niet dat ik Europees kampioen kon worden. Ik dácht het wel, maar dééd het niet. Dat leert Jac mij nu. Antoinette de Jong Dit jaar vindt De Jong zelf dat zij ‘bevrijd’ is. “Ik wist niet dat ik Europees kampioen kon worden. Ik dácht het wel, maar dééd het niet. Dat leert Jac mij nu. Er was altijd wel iets dat in de weg zat. Ik kon nooit die echte stap zetten, omdat ik altijd in de schaduw stond. Telkens als ik een beetje omhoog klom, werd ik weer een beetje naar beneden gedrukt. Dat stond me bijvoorbeeld op de Olympische Spelen wel in de weg. Maar weet je, de last is weg. Nu heb ik helemaal geen excuses meer.” Geen excuses, daar is het woord weer. Is ze klaar voor een machtsovername op de WK? Dat was een vraag waar ze bij de EK in Collalbo nog niet helemaal op in wilde gaan. Toen was ze ‘op weg daar naartoe’. Deze keer glimlacht ze, knikt haar hoofd. “Ja, dat durf ik nu wel te zeggen.” Daar is het laatste punt van de doctrine van Orie weer: zelfverzekerdheid.