Aan de grens zijn ze niet bang voor de btw-verhoging

Wie vanuit het Overijsselse dorp Glanerbrug naar Duitsland wil, hoeft de Gronausestraat maar af te lopen. De winkelstraat vol bloemisten, bakkers en een groenteboer loopt naadloos over in de Duitse Enscheder Strasse. Die bloemisten, bakkers en groenteboeren krijgen sinds gisteren te maken met de verhoging van het lage btw-tarief. Dat gaat van 6 naar 9 procent. Het lage tarief geldt onder andere voor etenswaren, bloemen en planten.

De aankondiging van de btw-verhoging deed belangenorganisaties steigeren, om meerdere redenen. Zo hekelt brancheorganisatie voor groente- en fruitspecialisten ADN dat gezond eten nu duurder wordt, terwijl er net een preventieakkoord is gelanceerd dat de bevolking juist gezonder moet maken. Voedselwaakhond Foodwatch kreeg meer dan honderdduizend steunbetuigingen voor een petitie tegen de verhoging.

Het is niet ondenkbaar dat ondernemers de btw-verhoging aangrijpen om de prijzen wat extra omhoog te gooien. Een verhoging van drie procent kan leiden tot gekke getallen, dus afronden naar boven is aantrekkelijk. Westenberg gebaart naar een collectie gedroogde worsten aan de muur. ‘Drie voor tien euro’, staat op het bordje. “Als ik die prijs zo houd, heb ik nog steeds een mooie marge. Misschien laat ik dit dan zo en compenseer ik een beetje bij de kaas.”

Kaasboer Frank Westenberg hekelt de slechte timing van de wetswijziging. “Ik heb al genoeg te doen met het nieuwe jaar, moet ik ook nog al die prijskaartjes gaan vervangen. Dat is echt een klerewerk. Maar gaan mensen ergens anders heen omdat het hier een paar cent duurder wordt? Ik ken eigenlijk geen ondernemers die hier een probleem in zien.”

Belangenvereniging voor het midden- en kleinbedrijf MKB Nederland maakt zich onder andere zorgen over de financiële gevolgen voor ondernemers in de grensstreek. Uit onderzoek van onderzoeksbureau Panteia, uitgevoerd in opdracht van MKB Nederland, blijkt dat bedrijven in de grensstreek kunnen rekenen op 5 tot 6 procent omzetverlies. Toch zien de bakkers in Glanerbrug de btw-verhoging niet met angst en beven tegemoet. “Het moet maar hè”, zegt Sultan Andic van Bakery&Café van achter haar toonbank gevuld met versgebakken croissants. “Bovendien heb ik genoeg vaste klanten.”

Grootste concurrent

Ook groenteboer Jan Dapper haalt zijn schouders op over de btw-verhoging. “Ik had het liever niet natuurlijk, maar ik heb mijn vaste klanten. Mijn grootste concurrent is de grote supermarkt”, zegt hij met een knikje naar de Albert Heijn aan de overkant.

Daar komt het echtpaar Jan en Jacqueline Witten net uit. Of ze weleens naar Duitsland gaan voor hun spullen? Zeker. “Benzine natuurlijk”, begint Jan zijn opsomming. “Alcoholische dranken, vlees, limonade. Het is er gewoon allemaal veel goedkoper.”

Het Centraal Planbureau (CPB) berekende dat Nederlandse huishoudens volgend jaar 300 euro meer kwijt zijn door de belastingverhoging. De verhoging zal zo’n 3,1 miljard euro opleveren, driekwart van die lasten komt op het bordje van de consument. Voor het echtpaar Witten zal het zo’n vaart niet lopen. Want op de vraag of de twee ook naar Duitsland zullen gaan voor hun dagelijkse boodschappen als die duurder worden, antwoorden ze : “Dat zit er wel in, ja.”