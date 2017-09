Aan de grens met Bangladesh is er steun voor de rebellen in Burma: Wij moeten wel terugvechten

"Als de militanten hier naartoe komen en vragen of ik mee wil vechten, aarzel ik geen moment. Dan ga ik direct met ze mee." Nunul Armin (42) spreekt de woorden vol vuur uit. Het groepje mannen dat zich rondom hem heeft verzameld, allen Rohingya-moslims, maakt instemmende geluiden. Stuk voor stuk zeggen ze bereid te zijn de strijd met het Burmese leger aan te gaan.

Lees verder na de advertentie

Om veilig te zijn, liepen we alleen 's nachts. Overdag hielden we ons schuil. We waren vijf nachten onderweg Nunul Armin

Het vluchtelingenkamp achter een marktje in de Hwai Kong-gemeenschap in Cox's Bazar, een Bengaals district vlakbij de grens met Burma, is druk en rommelig. De moessonregen stort er met veel kabaal uit de hemel en verandert de grond in een grote modderpoel. Vluchtelingen liggen er op dunne kleedjes. Mannen, vrouwen en kinderen staren er hongerig voor zich uit.

Bruut geweld Armin - wit hemd, kort haar, een scherpe blik in zijn ogen - arriveerde enkele dagen geleden in het kamp. Net als alle andere vluchtelingen hier komt hij uit Rakhine, de Burmese deelstaat vanwaar het leger met bruut geweld de Rohingya's het land uitdrijft. Nunul Armin © Ate Hoekstra "De soldaten kwamen naar ons dorp en begonnen op de mannen te schieten", vertelt Armin, een vader van drie kinderen. "Ze gingen van deur tot deur en sleurden mannen naar buiten. Die werden naar de jungle gebracht en doodgeschoten." Armin wist in de chaos weg te komen. Hij vluchtte met zijn gezin het bos in. Urenlang hielden ze zich schuil. Toen de nacht viel en de aandacht van de soldaten verslapte, vertrokken ze. Op weg naar Bangladesh. "Om veilig te zijn, liepen we alleen 's nachts. Overdag hielden we ons schuil in de jungle. We waren vijf nachten onderweg. Ik was de hele tijd bang dat we alsnog zouden worden gepakt."

Op zoek naar Arsa De soldaten waren op zoek naar strijders van de rebellenbeweging Arsa (Arakan Rohingya Salvation Army). Die vielen bijna drie weken geleden politieposten aan. Het Burmese leger reageerde met een bikkelharde antiguerillaoperatie, waarbij dorpen werden platgebrand en zeker 400 mensen werden gedood. Het was tevens het begin van een exodus, waarin al 370.000 Rohingya naar Bangladesh vluchtten. Armin werkte als boer en heeft geen militaire training. Maar als Arsa hem traint en een wapen geeft, wil hij met hen meevechten, verzekert hij. "De Burmese soldaten verbranden onze huizen, verkrachten onze vrouwen en willen ons vermoorden. Wij moeten wel terugvechten. We worden al zo lang onderdrukt. Al onze burgerrechten hebben ze ons al afgepakt. Het is tijd om ons land en onze gemeenschap te beschermen."

Meevechten Het is een boodschap die veel is te horen hier in het Bengaalse grensdistrict Cox's Bazar. Jonge en minder jonge mannen zeggen blij te zijn dat Arsa het voor hen opneemt. Verschillenden zeggen bereid te zijn hun families achter te laten om met de rebellen mee te vechten. Armin brengt voorlopig zijn tijd door in een rommelig en inderhaast opgezet vluchtelingenkamp. Het is een plek vol vermoeide Rohingya's, die vooral hopen spoedig voldoende eten en drinken te krijgen. Maar de vastberadenheid om zich tegen de onderdrukking te verzetten wordt er niet minder door. "We zijn een volk van boeren en vissers, maar wij hebben ook rechten. Ik wil dat die beschermd worden."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.