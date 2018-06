Hij had hem niet op een groot scherm vertoond, want dat was niet voorhanden, maar op een iPad.

Een video van vier minuten. Kim had ernaar gekeken, met een deel van zijn entourage.

I think he loved it.

Opkomende zonnen, een draaiende aardbol, en een stralende toekomst voor Noord-Korea

In de perszaal waren wel grote schermen. En daarop werd de video wereldkundig gemaakt. Zodat iedereen een indruk kreeg.

Een movietrailer, een propagandavideo, gepresenteerd door Destiny Productions. Korte, snel gemonteerde filmflitsen, dramatische muziek, een baritonvertelstem en twee helden die de koers van de wereldgeschiedenis kunnen bepalen: Trump en Kim.

A new story.

A new beginning.

One of peace.

Two men.

Two leaders.

One destiny.

Zo klinkt het gezwollen - op de iPad zag Kim een Koreaans ondertitelde versie. Het Colosseum, de piramides, de Taj Mahal in één sequentie met een immense Noord-Koreaanse vlag - het trok aan hem voorbij als een belofte van grootsheid, als hij met die andere grootse leider, Donald Trump, zou meewerken.

Opkomende zonnen, een draaiende aardbol, en een stralende toekomst voor Noord-Korea. In de nacht licht het vanuit het heelal gezien ineens net zo sterk op als het zuidelijk deel van het schiereiland, we zien zwenkende kranen boven hoge woontorens, elektriciteitsmasten, snelle treinen, drones met pakketjes, hoogwaardige medische technologie, volle supermarkten. Het Noord-Korea van de toekomst. Dan een beeld van Kim: "Zal deze man de held van zijn volk zijn?" Gevolgd door een beeld van Trump. "Zal hij de hand van de vrede schudden?"

I think he loved it.

Bij het weekblad The New Yorker vonden ze het maar niks. Daar repten ze van 'de sensationele idiotie van Donald Trump's video', maar die kritiek zal hem niet deren. Sprak hij hier niet heel gewiekst de taal van Kim?

Uit andere berichten viel op te maken dat de video was gemaakt in veiligheidskringen, onder de verzonnen naam Destiny Productions.

Ik stel me voor dat het idee afkomstig was van Trump zelf, en dat daarin Trump de zakenman doorschijnt, de zakenman die een pitch heeft, iets te verkopen, in dit geval een idee, een visioen, en zich daarbij, net als bij zijn vastgoed-deals, bedient van film, van beelden en animaties, zoals wanneer je een hotelproject moet verkopen. Een promotiefilm, als een glanzende brochure.

Maar als je al zo'n idee hebt, en je laat - in zekere haast, want heel goed was de video niet - een promotiefilm monteren, waarom kun je dan niet een groot scherm regelen om er de koper mee te overdonderen?

Een iPad!

Het duurde geen dag of er lag een pastiche-film ('een verbeterde versie') gemaakt door The New York Times, uiteraard de fake news -hoek.

Meest verrast en meest gebeld was een man in Los Angeles, eigenaar van de echte Destiny Productions. Hij wist van niks. En kon er wel om lachen.

