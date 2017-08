91-jarige student Kimlan bewijst: je bent nooit te oud om te leren

De hoogbejaarde vrouw ontving vorige week haar bachelor menselijke ontwikkeling en familiestudies aan de Sukhothai Thammathirat Open Universiteit, net buiten Bangkok. “Als we niet studeren, niet lezen, niet weten, dan zijn we niet in staat om te spreken en verklaringen te vinden”, zei Jinakul.

De vrouw was altijd een goede leerling, maar had in haar jeugd nooit de kans gekregen om door te leren. Toen ze haar ene na haar andere kind de universiteit zag doorlopen, besloot ze alsnog de intellectuele schoenen aan te trekken. Dat was niet altijd makkelijk, zei haar zoon tegen televisiezender Thai PBK, omdat ze regelmatig kampte met vermoeidheid en kwaaltjes. Maar onder de aanmoediging van haar kinderen heeft ze zich er toch doorheen weten te worstelen.

Het traject duurde al met al een kleine twintig jaar. Jinakul was 72 toen ze zich voor het eerst inschreef, maar stopte een paar jaar toen een van haar dochters overleed. Op haar 85ste pakte ze de draad weer op. Ze was overigens niet de enige laatbloeier aan de Thaise universiteit, die speciale programma’s voor leergierige ouderen aanbiedt: dit jaar studeren er 199 mensen van boven de zestig. Bij ouderen ligt de focus minder op de academische aspecten, aldus een hoogleraar, en meer op de praktische toepassing van kennis.

Jinakul is in haar nopjes dat het haar na al die jaren toch gelukt is om een universitaire titel te behalen. “Ik hoop dat de ziel van mijn dochter zich hierover verheugt.”

