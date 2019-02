90.000 flessen wodka van Kim Jong-un blijven steken in Rotterdam

Vanwege VN-sancties is er een wereldwijd verbod op de export van onder andere dit soort producten als wodka naar het communistische land. De douane vertrouwde de vrachtpapieren niet en wilde de container afgelopen donderdag al controleren. Dat bleek lastig, aangezien de container onder de romp van een vliegtuig lag.

Het schip, Cosco Nebula, had als officiële bestemming China. Volgens de reder Cosco was het nagenoeg onmogelijk de container van het schip te halen zonder de romp te beschadigen. Minister Sigrid Kaag van buitenlandse handel stond erop de lading van boord te halen. Na veel gepuzzel lukte het de rederij een dag later.

De container waar de wodka van Kim Jong Un lag onder de romp van een vliegtuig. © Douane

De vondst van ruim 90.000 flessen is hoogst opmerkelijk. Terwijl de gemiddelde Noord-Koreaan leeft op een voedselrantsoen van 300 gram per dag, probeert hun leider op allerlei manieren luxe goederen het land in te krijgen. Vorige week bleek uit een uitgelekte memo van de Verenigde Naties dat het land vorig jaar 503.000 ton minder voedsel produceerde dan een jaar eerder. Volgens de Noord-Koreaanse VN-ambassadeur komt dat door hoge temperaturen, droogte, zware regenval en internationale strafmaatregelen.



Noord-Koreanen die afhankelijk zijn van staatswinkels krijgen nu nog maar 300 gram voedsel per persoon per dag, bijna de helft van het oorspronkelijke rantsoen. Hoogleraar Korea-studies Remco Breuker, zegt in het AD dat het van 'groot belang’ is dat Nederland de lading niet heeft doorgelaten. “De wodka zou geveild moeten worden en de opbrengst daarvan zou naar Noord-Koreaanse vluchtelingen moeten gaan”, aldus Breuker.

