860.000 gedupeerden door failliete luchtvaartmaatschappij Monarch

'De grootste repatriëring in vredestijd ooit.' Met die woorden bestempelde de Britse minister van transport Chris Grayling gistermorgen het terughalen van 110.000 gestrande toeristen van hun vakantieadressen. De Britse luchtvaartautoriteit CAA heeft gisteren 60 chartervliegtuigen ingezet om reizigers die gedupeerd zijn door het faillissement van luchtvaartmaatschappij Monarch kosteloos terug te vliegen naar Brits grondgebied. De hele operatie zal naar verwachting twee weken in beslag nemen.

Een jaar geleden zat Monarch Airlines ook al in de problemen

Monarch, de op vier na grootste luchtvaartmaatschappij in Groot Brittannië, vroeg gisterochtend uitstel van betaling aan. Alle vluchten van de vakantievlieger werden direct stop gezet. Voor Britse vakantiegangers is de melk zuur. De Civil Aviation Autority meldt dat door het bankroet 750 duizend toekomstige boekingen via Monarch zijn geschrapt.

Bij Monarch werkten ongeveer 2750 mensen. Minister Grayling zei goede hoop te hebben dat veel werknemers bij andere luchtvaartmaatschappijen aan de slag kunnen.

Monarch liet in een verklaring weten daar met de vakbonden aan te werken. Unite, vertegenwoordiger van 1800 personeelsleden van Monarch, reageert op de site van de Britse krant The Guardian boos op het aanstaande faillissement. Volgens Unite heeft de Britse overheid niets gedaan om een bankroet te voorkomen.

Grootste faillissement ooit Het faillissement is de grootste in de Britse luchtvaartgeschiedenis. Monarch werd opgericht in 1968 en vloog vanaf vijf vliegvelden in het Verenigd Koninkrijk. Monarch bood in het Verenigd Koninkrijk zowel vluchten als complete vakanties aan en behoorde tot de categorie prijsvechters. De maatschappij vloog naar meer dan veertig zonbestemmingen in voornamelijk het Middellandse Zeegebied. Volgens topman Andrew Swaffield zijn terroristische aanslagen in Egypte en Tunesië en de onrust in vakantieland Turkije de voornaamste oorzaken van het faillissement. Daarnaast zorgde de waardedaling van het pond na het brexit-referendum dat ticketprijzen daalden en uitgaven voor brandstoffen die in dollars gekocht worden stegen. Hierdoor nam de opbrengst uit vliegtickets met 100 miljoen pond (114 miljoen euro) af. Dat leidde het bankroet in.

Kapitaalinjectie Een jaar geleden zat Monarch Airlines ook al in de problemen. Destijds werd de luchtvaartmaatschappij gered door een kapitaalinjectie van 165 miljoen pond (187 miljoen euro) van investeringsmaatschappij Greybull Capital, tevens grootaandeelhouder van het bedrijf. In een verklaring stelde Greybull gistermorgen dat de focus op alternatieve routes niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd en deze uitkomst 'zeer spijtig' is. Het investeringsfonds lijkt niet van plan nog meer miljoenen in de vliegmaatschappij te pompen. Monarch is na het Italiaanse Alitalia en het Duitse Air Berlin al de derde Europese luchtvaartmaatschappij die dit jaar failliet gaat. De enorme concurrentie en prijzenslag in de luchtvaartsector maakt het voor vliegmaatschappijen lastig om het hoofd boven water te houden. Dat in de luchtvaartsector de een zijn dood de ander zijn brood is, bewezen de koersen van concurrent-prijsvechters in Europa. Aandelen van zowel EasyJet en Ryanair stonden gistermiddag fors in de plus.