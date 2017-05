Groep 'Chibok-meisjes' vrijgelaten na onderhandelingen met Boko Haram

Om hoeveel meisjes het precies gaat, is niet bekend. In oktober vorig jaar werden al 20 meisjes vrijgelaten na onderhandelingen door het Rode Kruis, ook zijn enkelen zelf uit de handen van Boko Haram ontsnapt. Destijds werd door de regering gezegd dat een groep van 83 meisjes ook snel vrijgelaten zou worden, er zaten er toen nog zo'n 200 vast.

Lees verder na de advertentie

In april 2014 werden de 220 meisjes 's nachts ontvoerd uit hun school in Chibok. Destijds werd de Nigeriaanse overheid verweten te weinig te doen om de meisjes terug te halen. De zaak kreeg over de hele wereld enorm veel aandacht, onder de hashtag #BringBackOurGirls werd de Nigeriaanse regering opgeroepen meer te doen voor de meisjes.

Hoewel deze zaak de meeste aandacht heeft gekregen, zijn nog duizenden andere mannen, vrouwen en kinderen in handen van Boko Haram. Ook hebben de militanten van Boko Haram in hun poging een islamitische staat te stichten in Nigeria meer dan 20.000 doden op hun geweten, meer dan twee miljoen mensen zijn door Boko Haram op de vlucht.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.