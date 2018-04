75 jaar Trouw: de krant van de verzuiling omarmde de verzuiling

Dat u deze recensie leest mag een wonder heten. Het heeft de afgelopen 75 jaar een aantal keer weinig gescheeld of Trouw was ten onder gegaan. Deze krant, die wordt gekenmerkt door haar doorgaans rustige en genuanceerde toon, heeft een geschiedenis vol aanvaringen en conflict. Dat is althans het beeld dat blijft hangen na lezing van de studie ‘Trouw. 75 jaar tegen de stroom in’ van politicoloog Peter Bootsma.

Het begon al met de oprichting van Trouw als verzetskrant begin 1943; daar lag een conflict met de andere verzetskrant Vrij Nederland aan ten grondslag. Vrij Nederland werd te socialistisch bevonden, Trouw profileerde zich nadrukkelijk als protestants-christelijk. En met succes. Vlak na de oorlog had het dagblad nog een oplage van 400.000 exemplaren, maar al snel zette een scherpe daling in. De eerste twee decennia was Trouw duidelijk een krant voor het gereformeerde volksdeel, politiek gericht op de ARP, met een hoofdredacteur - Sieuwert Bruins Slot - die ook fractievoorzitter van de ARP was.

Nijpend geldgebrek leidde in 1972 tot een moeizame fusie met de Kwartetbladen, een viertal protestants-christelijke dagbladen in Zuid-Holland. Trouw was inmiddels een landelijke, linksgeoriënteerde, op het denkende deel der natie gerichte krant, terwijl de Kwartetbladen regionaal, rechts van het midden en op de massa gericht waren. Veel lezers van de Kwartetbladen haakten na de fusie af.

Een forse over­heids­sub­si­die en toetreding tot de Perscombinatie moesten voorkomen dat Trouw failliet ging

Een forse overheidssubsidie en toetreding tot de Perscombinatie moesten midden jaren zeventig voorkomen dat Trouw failliet ging. Lang zouden er ook spanningen op de redactie heersen waarbij de één een op de Volkskrant lijkende krant wilde maken voor een jongere lezersgroep en de ander op de rem stond uit angst de oudere lezers van orthodox-protestantse komaf nog verder van zich te vervreemden. Deze spagaat leidde mede tot een door Bootsma gesignaleerd minderwaardigheidscomplex van de redactie ten opzichte van onder meer de Volkskrant. De befaamde slogan ‘Misschien wel de beste krant van Nederland’, geïntroduceerd in 1999, is daar nog een resultante van.

Verkeerde aandacht Daarnaast waren er de nodige aanvaringen met het bestuur van de Stichting Christelijke Pers, die probeerde te waken over de identiteit van de krant, en was er op gepaste tijden ruzie met het CDA, dat meende dat Trouw niet voldoende - of verkeerde - aandacht besteedde aan de partij. Bootsma schrijft al die verwikkelingen met veel ruimte voor details op. In dat opzicht biedt het boek uitgebreid zicht op wat er zich achter de schermen, vooral op bestuurlijk en hoofdredactioneel niveau, bij Trouw heeft afgespeeld de afgelopen 75 jaar. Het is voer voor de liefhebber, al is het de vraag of al die details voor een breder publiek even interessant zijn. Het is voer voor de liefhebber, al is het de vraag of al die details voor een breder publiek even interessant zijn Het boek geeft ook inzicht in de veranderingen in de journalistieke cultuur die kenmerkend zijn voor de Nederlandse journalistiek. Een opeenvolging van hoofdredacteuren zonder journalistieke achtergrond, deelredacties die hun autonomie niet wilden opgeven, een schrijfstijl die als ‘jaarverslagenproza’ werd getypeerd en amateuristische omstandigheden die samenhingen met een tekort aan middelen - zo ontbrak in november 1989 op de Trouw-redactie een tv-scherm met teletekstberichten, waardoor de val van de Berlijnse Muur te klein op de voorpagina belandde. Pas twee maanden later hing er een toestel. Ook bij de redacties van andere kranten en omroepen verliep de professionalisering met horten en stoten, al verwijst Bootsma daar verder niet naar.

Meer context Moet een auteur die de geschiedenis van een journalistiek medium schrijft verstand hebben van de Nederlandse journalistieke cultuur? Niet per se. Moet hij of zij kennis hebben van de tijd en samenleving waarin die geschiedenis zich afspeelt? Ja, want de ontwikkelingen van het medium moet je in context kunnen plaatsen. Zoals de huidige hoofdredacteur Cees van der Laan afgelopen weekend in Trouw schreef: “De krant snuift de tijdsgeest op en reflecteert daarop.” Het merkwaardige is nu dat Bootsma, die eerder diverse boeken over de moderne Nederlandse politieke geschiedenis publiceerde, de geschiedenis van Trouw bijna zonder context behandelt. De meeste naoorlogse maatschappelijke en sociale ontwikkelingen in Nederland blijven buiten beschouwing. Ontzuiling, de culturele revolutie, secularisering, de politieke verschuivingen sinds de jaren zestig en de vernieuwingen binnen de protestantse en katholieke kerk: de lezer komt er vrijwel niets over te weten, op een enkele zijdelingse verwijzing na. Over de bestuurlijke verwikkelingen rond Trouw meldt Bootsma heel veel, maar over de maat­schap­pe­lij­ke om­wen­te­lin­gen­heel weinig Over de bestuurlijke verwikkelingen rond Trouw meldt Bootsma heel veel, maar over de maatschappelijke omwentelingen die ook de redactie van Trouw zichtbaar beïnvloedden heel weinig. Hierdoor plaatst hij de geschiedenis van Trouw in een vreemd vacuüm. Want de krant is een typisch product van zowel de verzuiling als de ontzuiling - die ligt aan de basis van de verschuiving van ‘christelijk’ naar ‘maatschappelijk geëngageerd’ die de krant sinds de jaren tachtig doormaakte.