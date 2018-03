5G: hoe gevaarlijk is die straling nou precies?

De staatssecretaris wil vanaf het jaar 2020 een landelijk 5G-netwerk uitrollen en dat vereist een groot aantal nieuwe zendmasten. Die zijn kleiner en komen straks in bushokjes en op lantaarnpalen.

Hoe gevaarlijk is het om al die nieuwe bronnen van straling straks zo dichtbij te hebben?

Gevaarlijk, schreven ruim 180 wetenschappers en artsen uit 35 landen in september aan de Europese Commissie. Ze waarschuwen onder meer voor verhoogde risico’s op verschillende soorten kanker, de ziekte van Alzheimer en verminderde vruchtbaarheid bij mannen. En met al die nieuwe antennes die 5G nodig heeft om alle huizen te bereiken, kan niemand eraan ontsnappen, schrijven ze. Volgens de Commissie zelf is die angst ongegrond zolang landen zich aan de huidige richtlijnen voor het maximum aan straling houden.

“Een brief van 180 onderzoekers klinkt imposant, maar er zitten een hoop stemmingsmakers tussen, of wetenschappers uit andere vakgebieden”, zegt Eric van Rongen van de Internationale commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (ICNIRP). “Kortgezegd hoeven we ons geen zorgen te maken, voor gevaar is geen overtuigend bewijs.” De antennes voor die nieuwe internetverbinding hebben een kleinere reikwijdte en geven minder intense straling af. “Wél staan ze dichter bij de mens dan die hoge masten van nu. Maar omdat ze zwakker zijn, levert ook een antenne in een bushokje geen gevaar voor degene die daar in staat.”

Waarom denkt de staatssecretaris nu pas na over een wettelijk maximum voor die straling in het straatbeeld?

Veel andere landen hebben die wet in tegenstelling tot Nederland wel, en dat lijkt misschien raar. Toch volgt Nederland de aanbevelingen die de Europese Commissie hierover uitgeeft net zo streng als omringende landen, zegt een woordvoerder van het ministerie. “In Nederland hebben we het zogeheten antenne-convenant, een afspraak tussen alle gemeenten, telecomproviders en verschillende ministeries. Daarin staat een maximum van straling aangegeven waar de providers met hun zendmasten niet overheen mogen. Gemeenten houden providers daar aan door ze anders een bouwvergunning te ontzeggen.” Volgens de woordvoerder is beleid in Nederland dus niet minder streng dan in andere Europese landen. “Het gaat echt om de vraag: willen we deze grens die nu in dat convenant staat ook in de wet vast leggen? Sommigen vinden dat handiger met de aankomende uitbreiding naar een 5G-netwerk, maar feit is dat iedereen zich tot nu toe aan het convenant heeft gehouden.”

Is dat 5G-netwerk nu zo belangrijk om daar zoveel extra antennes voor neer te zetten?

Volgens de woordvoerder van de staatsecretaris kan Nederland er in de toekomst niet omheen. “Het gaat niet zozeer om sneller internet, maar om een betere stroomlijning van gebruikers die er tegelijkertijd op zitten. Als een wegennet dat beter gecoördineerd wordt.” Met het huidige 4G zou je volgens hem bij wijze van spreken in de toekomst niet met een heel gebouw naar Netflix kunnen kijken terwijl er een zelfrijdende auto langsrijdt. “Met 5G kan dat allemaal tegelijk.”

Bijen lijken in elk geval geen last te hebben van zendmasten, stelde Wageningen UR een paar jaar geleden.