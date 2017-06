Hevige bosbrand in Portugal: 57 doden, tientallen gewonden

Volgens de autoriteiten zijn er nog eens 59 gewonden, van wie er vier brandweermannen en een kind slecht aan toe zijn. Volgens de Portugese overheid zijn veel van de slachtoffers automobilisten. Het vuur trok snel over een weg heen en verraste de mensen in hun auto's.

Lees verder na de advertentie

De brand woedt sinds zaterdag en is nog niet onder controle, er zijn nog vier actieve brandhaarden en het blussen wordt bemoeilijkt doordat er een ongunstige wind staat. Autoriteiten noemen de situatie in Pedrógão Grande, zo'n 200 kilometer ten noordoosten van Lissabon, zeer zorgwekkend.

Premier António Costa liet weten geschokt te zijn door omvang van de tragedie. De vlammenzee is volgens de premier nog niet onder controle, omdat de brand 'zeer intens' is. Costa noemde de bosbrand 'de grootste tragedie van de afgelopen jaren'. Volgens Portugese media kan het dodental nog verder oplopen, omdat een aantal door de vlammen omringde dorpen nog niet is bereikt door de hulpdiensten. Deze brand is de heftigste in vijftig jaar tijd. In 1966 kwamen 26 mensen om in het zuiden van Portugal bij een bosbrand die zeven dagen woedde.

Een aantal dorpen is volledig ingesloten door de vlammenzee, liet de burgemeester van het gebied, Valdemar Alves, in de krant Público weten. Hij gaat uit van brandstichting. President Marcelo Rebelo de Sousa heeft het gebied bezocht.

Dichte rook bedekt een snelweg in de buurt van Pedrogao Grande, Portugal © REUTERS

Zondagmorgen hebben de autoriteiten de noodtoestand uitgeroepen in het getroffen gebied. Vier legereenheden zijn onderweg naar Pedrógão Grande. De militairen worden onder meer ingezet voor de identificatie van de slachtoffers. Tientallen bewoners zijn gevlucht, zij worden opvangen in het plaatsje Avelar.

Er zijn zo'n zevenhonderd brandweermannen bezig om het vuur te bestrijden. In totaal zijn 224 voertuigen bij het blussen betrokken. De president van buurland Spanje, Mariano Rajoy, heeft hulp aangeboden bij het blussen van de brand en de evacuatie van mensen in het getroffen gebied. Spaanse brandweermannen en reddingswerkers assisteren de Portugese reddingsdiensten, bevestigde premier Costa. Ook helpen twee Spaanse blusvliegtuigen bij het onder controle krijgen van de bosbrand.

Premier Costa liet in een verklaring weten dat de hoge temperaturen in het gebied waar de brand woedt wellicht een rol hebben gespeeld in de uitbraak. De afgelopen dagen liep het kwik in de regio rond Pedrógão Grande op tot veertig graden.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.