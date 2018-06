50 miljard van het IMF geeft Argentinië de tijd om te hervormen

Argentinië krijgt een steunpakket van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ter waarde van 50 miljard dollar en voor een periode van 36 maanden. President Macri had het fonds vorige maand om hulp gevraagd vanwege de almaar dalende koers van de peso. Argentinië neemt een deel van dat bedrag nu op als lening.

De garanties van het IMF moeten het vertrouwen van de financiële markten in Argentinië herstellen en de overheid de tijd bieden om de zwakke plekken in de economie aan te pakken, zegt IMF-directeur Christine Lagarde in een verklaring.

Er staan wel wat voorwaarden tegenover.

Zo moet Argentinië het begrotingstekort versneld terugbrengen naar nul: in 2020 moet dat doel bereikt zijn. Hierdoor zal de overheid minder geld hoeven lenen en kan de staatsschuld uiteindelijk omlaag. Volgens Macri drukt die als een zware last op de Argentijnse schouders. Vorig jaar was het begrotingstekort 3,9 procent, al minder dan de 4,6 procent in 2016.

Ook moet de inflatie in rap tempo naar beneden, sinds december schommelde die maandelijks rond de 25 procent vergeleken met een jaar eerder. Vooral de armsten zijn de dupe van die prijsverhogingen, merkt Lagarde op. Het IMF heeft van Argentinië de toezegging dat de koers van de peso door de markt zal worden bepaald. De overheid garandeert de autonomie van de centrale bank. En die mag ook niet langer het begrotingstekort financieren.

In 2003 kreeg Argentinië voor het laatst steun van het IMF, maar dat was niet de laatste keer dat het land in nood verkeerde

Nationaal trauma Hulp van het IMF raakt een nationaal trauma van Argentinië: het faillissement van hun land in 2001 en de harde ingrepen op last van het fonds. Die werkloosheid, honger en misère hoopten Argentijnen nooit weer mee te maken. In de televisietoespraak waarin Macri vorige maand het hulpverzoek aankondigde, zei hij juist te willen voorkomen dat zijn land opnieuw in een crisis belandt. Het IMF vermeldt nadrukkelijk dat dit actieplan van de Argentijnse overheid komt, mogelijk om de gevoeligheden te verzachten. Ook krijgt de sociale onderlaag van Argentinië veel aandacht in Lagardes verklaring. De uitgaven aan het sociale vangnet mogen de komende drie jaar niet dalen, er is een percentage van het bruto binnenlands product vastgesteld als bodem. In 2003 kreeg Argentinië voor het laatst steun van het IMF, maar dat was niet de laatste keer dat het land in nood verkeerde. Macri’s voorganger Cristina de Kirchner liet de economie in 2015 op de rand van de afgrond achter. Macri krijgt nu schouderklopjes voor zijn hervormingsbeleid, gisteren bijvoorbeeld van de Amerikaanse minister van financiën Steven Mnuchin. Maar volgens de financiële markten gaat het dus niet snel genoeg. Lees verder onder de afbeelding President Mauricio Macri van Argentinië ontmoet voetballer Lionel Messi voordat het nationale team naar het WK voetbal in Rusland vertrekt. © Photo News Tussen januari en mei verloor de peso een vijfde van z’n waarde tegenover de dollar. De centrale bank probeerde de munt te stutten door 5 miljard dollar aan reserves te verkopen. Ook werd de rente in drie stappen verhoogd van 12,75 naar 40 procent. Maar dat hielp weinig.