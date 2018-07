50 jaar Tourwinnaar Jan Janssen: 'Alles heb ik aan het fietsen te danken'

Soms als Jan Janssen (78) in een verlaten dorp een kerk ziet, loopt hij even binnen. Hij steekt een kaarsje aan, zoekt een plek op een van de banken. De stilte raakt hem. Op dat moment kan hij mijmeren. "Hoe ik begonnen ben, wat ik gedaan heb en wat er overblijft."

Het zijn schaarse momenten van stilte. Op 21 juli is Janssen precies vijftig jaar Tourwinnaar. Als eerste, en met Joop Zoetemelk een van de twee enige Nederlanders. Het geeft hem status, en hij is er een drukbezet man door geworden.

Het gesprek met Janssen vindt op een vrijdagochtend plaats. Het was het enige moment in die week dat hij nog tijd had. Zo had de NOS een hele dag gereserveerd; vulde hij tijdens het Nederlands Kampioenschap (wat zo ongeveer in zijn achtertuin plaatsvond) een sponsorprogramma en hij moest ook nog aan de start staan van 'zijn' fietstocht, de Jan Janssen Classic.

Een leven in de schijnwerpers. De in Nootdorp geboren Tourwinnaar kent eigenlijk niks anders. Maar dat is niet erg. Hij praat graag over wielrennen, zegt zijn zoon op het moment dat hij de fietsenzaak van de Janssens in Hoogerheide binnenloopt. "Zeg tegen pa dat je journalist bent, en je bent twee uur verder."

Absolute kopman

Talloze keren vertelde hij aan honderden mensen zijn verhaal van die bijzondere Tour de France van 1968, die hij won. Over de langdurige hitte ("Jongen, we hebben dorst geleden. Vier bidons over 280 kilometer en af en toe een fontein om in te duiken"), over de afsluitende tijdrit waarin hij de winst pakte en de Belg Herman Van Springel versloeg ("Ik zei tegen die motard die voor me reed: niet te ver voor me rijden hoor").

Hij vertelt ook over zijn verbale overwicht, zijn wens om als de absolute kopman gezien te worden. Janssen nam in de Tour van '68 geen blad voor de mond. 's Avonds werd aan tafel nog net niet gescholden. Janssen nam zijn teamgenoten vooral kwalijk dat ze niet goed genoeg waren. Na dag één verloor hij al een ploeggenoot. In een ploegentijdrit een paar dagen later reed hij zo hard dat zijn team uit elkaar viel.

Het was een Janssen die aan zichzelf dacht. Die 'de oogkleppen op had'. Voor succes moet je nu eenmaal werken, vond hij. En anderen laten werken voor jou. Hij leefde voor aandacht, voor mensen die na afloop van een rit op hem stonden te wachten. Toen hij tijdens de koers niet meer centraal stond, stopte hij vrijwel direct. Zo'n afgang wilde hij zichzelf besparen. Dat deed toen pijn, zegt hij nu. Omdat hij niet meer de man kon zijn die hij voorheen was.