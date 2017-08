47 mensen omgekomen door noodweer in Nepal

In het zuiden van Nepal was al sinds vrijdag sprake van aardverschuivingen en overstromingen, gepaard met hevige regenval. Zondag zijn 8000 agenten en soldaten naar het getroffen gebied gestuurd om de reddingswerkzaamheden te ondersteunen. Ongeveer 31.000 families hebben hun huizen moeten verlaten. De Nepalese politie meldt dat telefoon- en elektriciteitsmasten door de overstromingen zijn verwoest, waardoor veel gebieden zijn afgesloten van stroom en communicatie met andere gebieden.

Het gebied wordt de laatste jaren regelmatig geteisterd door hevig natuurgeweld. Twee jaar gelezen vielen er ongeveer 9000 doden na een krachtige aardbeving. In het Himalayagebied zijn aardverschuivingen en overstromingen gebruikelijk in het moesson-seizoen, dat van juni tot september is.

Ook op andere plaatsen in Azië was deze week sprake van noodweer. Zo raasden onweersstormen dit weekeinde over China, waardoor honderden vluchten op het drukke internationale vliegveld van Peking geannuleerd moesten worden.

