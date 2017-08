400 illegale migranten en 'terreurverdachten' opgepakt in Maleisië

Het veiligheidsniveau in de metropool wordt opgeschroefd vanwege de Zuidoost-Aziatische Spelen die volgende week starten, meldde de BBC. Bij diverse invallen vonden agenten onder meer apparaten om paspoorten en andere reisdocumenten na te maken. De arrestanten - voornamelijk afkomstig uit Bangladesh, India en Pakistan - zijn in politiebussen naar bureaus vervoerd, waar de verdachten worden verhoord.

Lees verder na de advertentie

De actie is gericht tegen iedereen die niet de juiste papieren bezit en tegen mensen die gelinkt worden aan terroristische organisaties, melden de autoriteiten. "We zullen alle buitenlanders die verdacht worden van banden met terroristen, in het bijzonder die betrokken zijn bij activiteiten in Syrië, opsporen en actie tegen ondernemen'', liet een politiebeambte van de antiterreureenheid weten.

De Maleisische politie neemt de afgelopen jaren vaker actie tegen gastarbeiders en illegale migranten die zonder de juiste papieren in het land wonen en werken.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.