3D-speeltje voor nerds is nu wereldwijd het hulpje van grote bedrijven

Zo’n jaar of zes geleden lekte de werkplaats nog en liepen er muizen rond. Er werkten toen 35 mensen. Inmiddels horen bedrijven als Volkswagen, Tesla, Heineken en L’Oréal tot de klantenkring en werken er vierhonderd man bij Ultimaker, een fabrikant van kleine 3D-printers. Ultimaker maakt ze in een fabriek in Zaltbommel én laat ze maken in Memphis, in de Amerikaanse staat Tennessee.

Groot zijn die printers niet. De eerste types konden kopers onder hun arm meenemen. Het laatste type, de Ultimaker S5, is daar te groot voor, hij meet ongeveer 50 bij 50 bij 50 centimeter. Gestuurd door software maken de machines objecten en producten van kunststoffen die laagje voor laagje worden aangebracht.

Heineken gebruikte 3D-printers in een brouwerij in Sevilla om speciale gereedschappen en onderdelen van lopende banden te maken. De printers komen waarschijnlijk ook in andere brouwerijen van het concern te staan. Autofabrikant Ford gebruikt ze voor speciale gereedschappen en zint op andere toepassingen. Tesla eveneens.

Aanvankelijk mikten de oprichters van Ultimaker op mensen die aparte dingen en aparte vormen willen maken – een beetje nerdachtig. De markt met muziek erin diende zich later aan: onderdelen van machines, van gereedschappen, van robots en prototypes. Met een Ultimaker in huis kunnen bedrijven die zelf maken. Zo’n machine kost, afhankelijk van het model, 1900 tot 5500 euro. Dan heb je een machine die zich, volgens Burger, binnen een paar weken kan terugverdienen.

Een nieuw onderdeel in een paar uur

Hun winst zit hem, volgens Burger, in de productiekosten én in de snelheid. Met een eigen 3D-printer is een stuk gereedschap of een onderdeel in een paar uur te maken. Het alternatief is wachten tot de leverancier een nieuwe komt brengen. Dat duurt veel langer en die nieuwe is bovendien vaak duurder.

Dat scheelt nogal of je iets zelf kunt maken of dat er een helikopter moet komen om een nieuw onderdeel te brengen Jos Burger, algemeen directeur

Burger somt meer toepassingen op. Volkswagen gebruikt Ultimakers bij het ontwerpen van nieuwe auto-onderdelen, ingenieursbureaus voor het maken van maquettes, vliegtuigbouwer Airbus voor mallen en gereedschappen, parfumeur L’Oréal voor machine-onderdelen en prototypes. De luchtmacht heeft ze en de marine ook. Burger: “Dat scheelt nogal, hè: of je iets zelf kunt maken of dat er een helikopter moet komen om een nieuw onderdeel te brengen”. Signify (voorheen: Philips Lighting) maakt met Ultimakers fittingen in niet-gangbare maten en luxe-tassenmaker Florenradica maakt er objecten mee waardoor elke tas er net wat anders uitziet.

Ultimaker groeit behoorlijk snel. Het maakte vorig jaar ongeveer twintigduizend machines en haalde een omzet van 57 miljoen euro, het dubbele van de omzet in 2015. Voor dit jaar verwacht Burger een omzetgroei van een procent of 20.