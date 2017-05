37 miljoen voor Documenta-expo is te veel, vinden vluchtelingen

De hoofdrol is voor een replica van de steen waarvoor filosoof Socrates in 399 voor Christus berecht werd. "Wij hebben uw steen gestolen en zullen hem niet teruggeven. Zoals miljoenen anderen die een beter leven zoeken in Europa, is uw steen verdwenen."

Kunstenaar Bernat had de groep homovluchtelingen gevraagd eergisteren bij de steen een begrafenis na te bootsen. De afgelopen weken had hij daar al meerdere kwetsbare groepen uit Athene uitgenodigd, naar eigen zeggen om zo aandacht te vragen voor hun verhaal.

"Maar we hebben de afgelopen zes jaar al genoeg begrafenissen gezien. Toen we dat zeiden, antwoordde Bernat heel denigrerend dat we het belang van die steen niet begrijpen. Wij waren er alleen maar om die steen op te hemelen", zegt Lawrence Alatrash (24) uit Syrië, een van de leden van de groep. "We besloten daarom juist feest te vieren."

Het budget bedraagt 37 miljoen euro, terwijl de vluchtelingen in slechte omstandigheden moeten zien te overleven

Ze gaven eergisteren een travestie-act, en na afloop droegen zo'n twintig homomannen en -vrouwen de steen weg. Ze zijn het ook oneens met het feit dat er veel geld voor Documenta wordt uitgegeven. Het budget bedraagt 37 miljoen euro, terwijl de vluchtelingen in slechte omstandigheden moeten zien te overleven.

Van de 500 euro die ze van Bernat kregen voor de voorbereiding, hebben de vluchtelingen eten en medicijnen gekocht. Ze hebben van tevoren goedkeuring gevraagd en gekregen om dat te doen, zeggen ze. Dus dat geld gaan ze ook niet teruggeven.

De kunstenaar reageert in een verklaring met een mengeling van ironie en ergernis. "We bedanken jullie voor jullie optreden waarin jullie de steen hebben ontvoerd. We hopen dat we de foto's ervan zo snel mogelijk op de sociale media kunnen vinden. De daad valt niet echt te rijmen met het feit dat jullie het geld houden, maar we begrijpen dat jullie het misschien nodig hebben voor jullie creatieve en politieke doeleinden."

Bernat heeft nog een tweede replica achter de hand. Hij was gisteren niet bereikbaar voor een mondelinge toelichting.

Alatrash zweert desgevraagd dat er geen sprake is van een opzetje met de kunstenaar.

Documenta, een van de grootste tentoonstellingen van moderne kunst ter wereld, vindt elke vijf jaar in de Duitse stad Kassel plaats. Dit jaar wordt het eerste deel voor het eerst in het buitenland georganiseerd, in de Griekse hoofdstad. 'Leren van Athene' is het thema. Critici verzetten zich vanaf het begin tegen de in hun ogen paternalistische opstelling van de Duitse organisatie en de buitenlandse kunstenaars, die de economische crisis en vluchtelingencrisis vooral zouden gebruiken om hun eigen kunstwerken te promoten.

