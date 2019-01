35.000 klimaatspijbelaars zetten Belgische politiek onder druk

Lotte Steens, Liese Degrande en Miro Cnops (17) zaten vanochtend het eerste uur keurig in de schoolbanken. Engels. Daarna stapten de leerlingen van het Freinetatheneum De Wingerd in Gent met een stel klasgenoten op de trein naar Brussel om te protesteren voor een beter klimaatbeleid.

Precies om half 11 lopen ze de bomvolle stationshal van Brussel Centraal in. Overal lopen tieners met zelfgemaakte protestborden. Op uit elkaar gescheurde kartonnen dozen hebben ze slogans geschilderd als ‘Cool kids against global warming’, ‘Frustration: le climat est plus chaud que mon mec!? (Frustratie: het klimaat is heter dan mijn vriendje’) en ‘Als alles hetzelfde blijft, zal het hier rap veranderen’.

Lotte en Liese missen vanochtend onder meer wiskunde en Frans. Waarom? “Het klimaat is belangrijk voor iedereen”, zegt Lotte. “Natuurlijk moeten mensen zelf initiatief nemen, maar de politiek moet de grote maatregelen nemen, anders gebeurt er te weinig”, vult Liese aan.

Tienduizenden scholieren

Ruim twee weken geleden riep de Vlaamse scholiere Anuna De Wever (17) uit Mortsel haar leeftijdsgenoten via Facebook op om het initiatief van de 16-jarige Zweedse scholiere Greta Thunberg te volgen en één dag per week te spijbelen voor een beter klimaatbeleid. De Wever windt zich er mateloos over op dat de vier Belgische milieuministers geen deuk in een pakje boter slaan. Zo weigerde het land op de klimaattop in Polen in december een akkoord te ondertekenen om meer maatregelen te nemen tegen de opwarming van de aarde.

Bij het eerste protest trokken 3000 scholieren naar het centraal station van Brussel. Vorige week liepen ze met 12.500 in de stromende regen en vandaag trokken 35.000 jongeren joelend en zingend door de Europese wijk. Waar de eerste twee keren vooral Vlaamse scholieren kwamen opdagen, sloten ditmaal ook groepjes studenten aan, net als scholieren uit Wallonië. Langs de route staan zestigers en zeventigers van ‘grootouders voor het klimaat’ hen aan te moedigen.

Het is moeilijk te zeggen waarom dit protest juist in België van de grond komt. De traditie van stakingen en betogingen speelt allicht mee. En de weloverwogen, intelligente manier waarop Anuna De Wever het voortouw nam, heeft ongetwijfeld geholpen.

‘Ik val op mannen me ne kleine ecologische voetafdruk’

Maar velen vragen zich af hoe lang de scholieren hun protest kunnen volhouden. De Wever wil doorgaan tot de verkiezingen eind mei en politici zo onder druk zetten om een groen regeringsakkoord te sluiten. Duidelijk is dat ze een snaar hebben geraakt: de scholieren slagen er al twee weken in om het maatschappelijk debat in België te domineren.