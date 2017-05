32 schoolkinderen dood door busongeluk in Tanzania

De bus is waarschijnlijk van de weg geraakt door regen en gladheid, zei de politiechef Charles Mkumbo tegen persbureau Reuters. "Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk is nog bezig. We kunnen nog niet zeggen of er een defect was aan de bus of dat het ging om een menselijke fout." Het ongeluk vond plaats in de toeristische regio Arusha.

De omgekomen scholieren waren allemaal 12 of 13 jaar oud en zaten op de Lucky Vincent school. Ze waren onderweg naar een andere school voor een bezoek.

John Magufuli, de president van Tanzania, spreekt in een verklaring van een 'nationale tragedie'.

Het wegennetwerk in Tanzania is erg onveilig, bussen zijn de meest gebruikte vorm van transport. Tussen 2014 en 2016 kwamen meer dan 11.000 mensen om in het verkeer.

