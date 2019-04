29 doden bij busongeluk op Portugees eiland Madeira

De bus raakte in een bocht op een helling van de weg en is over de kop geslagen en op een huis terechtgekomen. De omgekomen slachtoffers zijn allemaal buitenlanders, 11 mannen en 17 vrouwen.

Volgens Portugese media zaten er 55 voornamelijk Duitse toeristen in de bus. De Portugese gids en chauffeur hebben het ongeluk overleefd en zijn naar een ziekenhuis gebracht. Er zaten voor zover bekend geen Nederlanders in de bus.

De touringcar raakte door nog onbekende oorzaak van de weg in Caniço, in het zuidoosten van het eiland dat circa 875 kilometer van het Portugese vasteland ligt. De bus, van Hotel Quinta Splendida, was op weg naar de eilandhoofdstad Funchal.

De Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa gaat woensdag nog naar Madeira toe naar aanleiding van het ongeluk dat volgens de lokale media het ernstigste busongeluk op het eiland is sinds 2005. Toen kantelde een toeristenbus door een ongeluk en vielen vijf doden en drie gewonden.