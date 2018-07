28 jaar cel en tbs voor Michael P. in zaak-Anne Faber

De 25-jarige studente verdween eind september in de bossen bij Utrecht. Een kleine twee weken later werd haar lichaam gevonden, begraven in de buurt van Zeewolde.

Lees verder na de advertentie

De straf is gelijk aan de eis van het openbaar ministerie. Moord - dus dat P. met een vooropgezet plan de deur uitging - vond justitie niet bewezen. Doodslag wel, waarbij de officier van justitie opmerkte dat het voor de strafmaat niet veel zou uitmaken.

Faber kwam vorig jaar september tijdens een fietstocht in de omgeving van haar woonplaats Utrecht Michael P. tegen. Hij zat in een psychiatrische kliniek in Den Dolder, als onderdeel van de laatste fase van zijn straf voor de verkrachting van twee tienermeisjes in 2010. Volgens P. kwamen hij en Faber met elkaar in botsing. Waarom hij haar vervolgens onder bedreiging van een mes verkrachtte, haar vastgebonden achterop zijn scooter meenam en uiteindelijk bij vliegbasis Soesterberg om het leven bracht, verklaarde hij met de woorden: "Er knapte iets. Ik werd boos."

Wraakzuchtig De deskundigen die P. in het Pieter Baan Centrum onderzochten, noemen hem prikkelbaar, impulsief, wraakzuchtig, berekenend en achterdochtig. Er lijkt zowel sprake van borderline als van een antisociale stoornis. P. viel tijdens zijn verblijf vijf medewerkers van het Pieter Baan Centrum aan. Ook daar is hij voor vervolgd. De verdwijning van de Utrechtse Faber veroorzaakte destijds veel onrust. Honderden vrijwilliger hielpen de politie met zoeken in het bosrijke gebied rond Den Dolder. DNA sporen op haar gevonden jas wezen uiteindelijk naar Michael P. Die werd eerst een paar dagen gevolgd, in de hoop dat hij de agenten naar Faber zou brengen. Toen dat niet gebeurde, werd hij gearresteerd. Dat gebeurde zo hardhandig dat P. gewond raakte aan zijn schouder. Ook kreeg hij niet de gebruikelijke uitleg dat hij als verdachte het recht heeft om te zwijgen. Reden voor zijn advocaten om te pleiten voor strafvermindering.

Lees ook:

Michael P. maakte Den Dolder bang - nu wil het dorp de angst voorbij De inwoners van Den Dolder waren nooit bang voor de patiënten van de psychiatrische klinieken die het dorpje in de gemeente Zeist telde. Ze waren misschien raar, maar ze hoorden erbij. Na de moord op de 25-jarige Anne Faber veranderde dat.