27.000 Rohingya-moslims ontvluchten Burma

Gisteren stond de teller nog op 18.000 vluchtelingen, volgens de Verenigde Naties. Die roepen op tot deëscalatie van het geweld.

Lees verder na de advertentie

De Rohingya zijn een islamitische minderheid in het overwegend boeddhistische Burma. De groep bestaat uit ruim een miljoen moslims (op 53 miljoen inwoners) en woont al decennialang in de regio Rakhine, maar wordt door de overheid gezien als een indringer uit Bangladesh. Ze hebben geen recht op de Burmese nationaliteit en worden onderdrukt.

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

De daaruit volgende spanningen en frustraties hebben geleid tot het ontstaan van militante groeperingen. Het conflict tussen de Rohingya en de Burmese overheid escaleerde toen in oktober enkele militanten politieposten in Rakhine aanvielen. Het leger reageerde met een offensief in Rakhine waarbij volgens de Verenigde Naties (VN) moslims werden gedood, gemarteld en verkracht. Zeker duizend woningen werden platgebrand. Tienduizenden Rohingya's vluchtten daarop naar Bangladesh. Eerder deze maand volgde nog een aanval op het Burmese leger en politie, enkele uren nadat de Verenigde Naties (VN) een rapport had gepubliceerd waarin ze bij de overheid van Birma aandrong iets te doen aan de situatie in Rakhine en de Rohingya burgerrechten te geven.

Mensenrechtenschendingen De onderdrukking van de Rohingya stamt uit de tijd dat Birma een militaire dictatuur was, maar gaat volgens de Verenigde Naties door onder de democratisch gekozen regering van Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi. Die regering zegt echter alleen op te treden tegen militante rebellen, maar de mensenrechtenorganisaties spreken dat tegen. Human Rights Watch sprak in 2013 al van een etnische zuivering, aangemoedigd door boeddhistische leiders. De prestigieuze Amerikaanse Yale Law School noemde de onderdrukking van de Rohingya-moslims zelfs een 'genocide'. Lees ook:

Het boeddhisme geweldloos? Niet volgens deze agressieve monniken

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.