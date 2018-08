25 jaar celstraf voor moord op onschuldige voorbijganger

Volgens de rechter staat vast dat S. op 13 mei 2015 in Amsterdam-West een 25-jarige man heeft doodgeschoten. Het slachtoffer, Youssef el Kahtaoui uit Zaandam, was een toevallige voorbijganger.

Lees verder na de advertentie

De verdachte was kort voor het lossen van de fatale schoten gewond geraakt bij een schietpartij in een nabijgelegen shisha-lounge. Daar was hij naar verluidt met een handlanger op zoek geweest naar een man die zij wilden liquideren. Weer buiten schoot S. met zijn kalasjnikov op El Kahtaoui en op een passerende tram. Kogels misten de passagiers op een haar na. Het schieten op de tram kwalificeerde de rechtbank als een poging tot doodslag.

Quincy S. werd anderhalf jaar na de schietpartij aangehouden terwijl hij op weg was voor weer een andere moordexpeditie, in Almere. Dankzij DNA op een kogel die hem had doorboord kon hij worden gekoppeld aan het dodelijke geweld in de De Clercqstraat.

Meedogenloos De rechtbank nam de voorgenomen liquidatie mee in haar vonnis van vandaag. Drie medeverdachten in die zaak zijn door de rechtbank veroordeeld tot straffen van vijf en zeven jaar. De rechtbank noemde het optreden van S. ‘meedogenloos’. De rechters gaven aan wel gelijkenissen te zien met zaken waarin levenslang wordt opgelegd, maar zag toch redenen af te wijken van de eis van het Openbaar Ministerie. Levenslang is bedoeld voor daders van wie bekend is dat een tijdelijke straf niet meer werkt, aldus de rechtbank. S. werd bovendien niet eerder veroordeeld tot een lange straf. De afgelopen jaren werden verschillende buitenstaanders slachtoffer van criminelen in de hoofdstad die onderlinge vetes op straat uitvechten. Afgelopen mei legde de Amsterdamse rechtbank vier mannen gevangenisstraffen op tot dertig jaar voor de ‘vergismoord’ op dj Djordy Latumahina in 2016. Latumahina werd in oktober van dat jaar in de parkeergarage bij zijn woning in Amsterdam-West doodgeschoten. Zijn vriendin die naast hem zat raakte ernstig gewond, hun kind op de achterbank bleef ongedeerd.

Lees ook:

Hoe het woord 'Mocro' zijn onschuld verloor Nog niet zo lang geleden stond 'Mocro' voor stedelijk en hip, nu gaat het in de media bijna dagelijks over de 'Mocro-maffia' die verantwoordelijk is voor wilde schietpartijen en vergismoorden.