23-jarige man gearresteerd in verband met aanslag in Manchester

- Het is de aanslag met de meeste doden in Groot-Brittannië sinds juli 2004. Toen bliezen vier zelfmoordterroristen zichzelf op in metro's en een bus in Londen. Daarbij kwamen 52 mensen om het leven.

- De politie heeft in Manchester een 23-jarige man gearresteerd in verband met de aanslag.

- De dader van de aanslag is omgekomen bij de explosie. Zijn identiteit is bekend bij de politie, maar wordt niet onthuld.

- Nog eens 59 mensen raakten gewond. Een deel daarvan verkeert in kritieke toestand. Gewonden zijn naar acht verschillende ziekenhuizen in en rond Manchester gebracht.

Facebook heeft een veiligheidscheck geactiveerd. Wie in de buurt van de plek van de aanslag was en veilig is, kan op die manier vrienden geruststellen.

Ouders en vrienden van kinderen die vermist zijn na de aanslag posten foto's van de vermisten op sociale media. Op Twitter roepen zij via de hashtag #missinginmanchester mensen op uit te kijken naar hun kinderen. Sommige ouders stonden buiten de Manchester Arena te wachten tot het concert was afgelopen, andere mensen zijn elkaar in de chaos na de aanslag kwijtgeraakt. Om hoeveel vermisten het gaat, is onduidelijk. Er zouden ook nepmeldingen worden verspreid met foto's van kinderen die niet vermist zijn.

De Britse politie meldt dat onder de 22 doden van de aanslag ook kinderen zijn. Het concert van Ariana Grande werd bezocht door veel jonge kinderen - in sommige gevallen met ouders of begeleiders. Hoeveel van de 22 doden kinderen zijn, is nog niet bekend.

Hopkins liet weten dat de politie ervan uitgaat dat er één dader was, die bij de explosie om het leven is gekomen. De man zou een geïmproviseerd explosief tot ontploffing hebben gebracht. Hij deed dat in de hal die de Manchester Arena met een trein- en tramstation verbindt. De politie onderzoekt of de man daar hulp bij heeft gekregen.

De man die de zelfmoordaanslag pleegde is omgekomen. Politiecommissaris Ian Hopkins wilde dinsdag bij een persconferentie niet bevestigen of de man van Britse afkomst is. Hij droeg een identiteitsbewijs bij zich zijn identiteit is bekend bij de autoriteiten. Zijn naam kan echter nog niet worden bevestigd.

De politie heeft in het zuiden van Manchester een 23-jarige man gearresteerd in verband met de aanslag. Dit bevestigt de politie van de regio Greater Manchester. Het is nog niet bekend wat zijn rol was bij de aanslag.

Reacties

"De aanslag in Manchester is de meest verschrikkelijke aanval ooit in de geschiedenis van het land. De dader heeft in koelen bloede een explosief laten afgaan met als doel zoveel mogelijk jonge slachtoffers te maken." Dat heeft de Britse premier Theresa May dinsdag gezegd na afloop van een spoedberaad in Whitehall. May noemde de daad "lafhartig en weerzinwekkend". Ze reist later op de dag naar Manchester waar ze slachtoffers, politieagenten en reddingswerkers zal ontmoeten. Daarna keert ze terug naar Londen voor een tweede bijeenkomst met het crisisteam.

"Dit is een kwaadaardige daad", zei de burgemeester van Manchester Andy Burnham vanochtend tijdens een toespraak. "Het is moeilijk te geloven wat er de afgelopen uren is gebeurd en woorden te vinden voor de schok, boosheid en pijn die we vandaag voelen. Het waren kinderen, jonge mensen en hun familie die de daders hebben geterroriseerd en vermoord." De burgemeester bedankte de hulpdiensten voor hun harde werk. Ook bedankte hij steden wereldwijd voor de steun die hij heeft ontvangen. Maar bovenal is hij dankbaar voor de hulp die de inwoners van Manchester hebben geboden. "Zelfs in de minuten na de aanslag hebben ze hun deuren geopend voor vreemden en die in veiligheid gebracht. Het was de best denkbare reactie tegen hen die ons proberen uit elkaar te drijven en het zal die geest van Manchester zijn die zal overleven en ons bijeen zal houden."

Een woordvoerder van Grande heeft laten weten dat de 23-jarige Amerikaanse zangeres ongedeerd is. Op Twitter laat ze zelf weten 'gebroken' te zijn. "Uit de grond van mijn hart, ik vind dit heel heel erg. Ik heb er geen woorden voor." Grande heeft haar concert donderdag in Londen afgezegd en zal de rest van haar tournee uitstellen, berichten verschillende media.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof laat dinsdag weten dat het dreigingsniveau in Nederland na de aanslag onveranderd blijft. "Het blijft niveau vier op een schaal van vijf. In Nederland gelden al langer zichtbare en onzichtbare maatregelen", zegt hij in een bericht op Twitter. Schoof spreekt van "een vreselijke daad bij concert met ook veel kinderen. We volgen de situatie nauwgezet".

Premier Mark Rutte heeft namens het kabinet medeleven betuigd aan de Britse premier Theresa May. "Verschrikkelijk nieuws uit Manchester, waar mooie avond eindigt in een drama", aldus Rutte in een tweet. Hij laat verder weten dat zijn gedachten bij de slachtoffers zijn.

Koning Willem-Alexander schrijft op Facebook: "De huiveringwekkende aanslag in Manchester die zoveel jonge slachtoffers heeft geëist, heeft ons diep geraakt. "Wij leven intens mee met alle ouders die het verschrikkelijke nieuws hebben gekregen dat hun kind is omgekomen en met alle familieleden en vrienden die nu in rouw gedompeld zijn. Ook allen die in angstige onzekerheid verkeren over het lot van hun dierbaren zijn in onze gedachten. "

De Amerikaanse president Donald Trump noemt de mensen die achter de aanslag zitten 'losers'. "De aanslag was gericht op onschuldige kinderen." Zijn vrouw Melania heeft op Twitter laten weten dat haar 'gedachten en gebeden' uitgaan naar de families in Manchester.