22 doden bij zelfmoordaanslag na concert Ariana Grande in Manchester

- De ontploffing vond plaats buiten de concertzaal, kort nadat Grande haar laatste nummer had gezongen en het publiek had bedankt.

- De aanslag werd gepleegd door één man, die is omgekomen bij de explosie. Zijn identiteit is nog niet bekend.

Verklaring Britse premier May

De Britse premier Theresa May heeft een korte verklaring uitgebracht. "We werken eraan om alle details boven water te krijgen van wat door de politie wordt beschouwd als een verschrikkelijke terreuraanslag. Al onze gedachten zijn bij de slachtoffers en de families van hen die hierdoor zijn getroffen." Dinsdagochtend houdt de premier een spoedberaad met haar kabinet over de aanslag.

May zei verder haar campagne voor de Britse verkiezingen tot nader order op te schorten. Ook de andere partijen zullen dinsdag geen campagne voeren voor de verkiezingen die plaatsvinden op 8 juni.

Volgens Ian Hopkins, politiechef van Manchester, worden de gewonden in acht ziekenhuizen in en rond Manchester behandeld. "We werken samen met de Britse inlichtingendiensten. Dit is een zorgwekkende tijd voor iedereen."

"Wij gaan er in dit stadium van uit dat de aanslag afgelopen avond door één man werd uitgevoerd", zei Hopkins dinsdagochtend. "Wij proberen vast te stellen of hij alleen handelde of als onderdeel van een netwerk." Hij bevestigde dat de dader is omgekomen. "Wij denken dat hij een geïmproviseerd explosief bij zich had dat hij ontstak om deze gruweldaad te veroorzaken."

Zowel omwonenden als bezoekers spreken tegenover The Guardian over een harde knal vanuit het stadion na de toegift van Grande, rond 22.35 (lokale tijd). Op filmpjes van Twittergebruikers in de Manchester Arena is te zien dat bezoekers in paniek proberen de zaal te verlaten.

Een woordvoerder van Grande heeft laten weten dat de 23-jarige Amerikaanse zangeres ongedeerd is. Ze liet later zelf weten 'gebroken' te zijn. "Uit de grond van mijn hart, ik vind dit heel heel erg. Ik heb er geen woorden voor." Volgens entertainmentsite TMZ heeft Grande het concert donderdag in Londen afgezegd en zal ze de rest van haar tournee uitstellen.