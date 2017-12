Dit was het jaar waarin ‘Ik nog wel van jou’ uitkwam.

Een vriend mailde me: “Uit je boek blijkt dat je liefde voor hem simpelweg te laat kwam. Een les misschien, wij kunnen maar meteen vol van iets/iemand houden als het er is. Dan in elk geval een volgende keer.”

2018 wordt het jaar van de nieuwe liefde. Dat voel ik. Het universum begint me er in elk geval voorzichtigjes op te wijzen.

Die grijze regendag Zo was er die grijze regendag, ik liep al rokend over het trottoir, in de pauze van het lesgeven, toen er iemand voorbij fietste en afremde. Het volgende moment stond er een prachtige man voor mijn neus. “Jij kent mij niet, maar ik jou wel”, zei hij. Hij wilde me vragen voor een lezing. We hadden een flitsgesprek over rouw en de diepere laag waarmee mijn boek, en de manier waarop ik over mijn eigen verlies praatte, betekenis had voor andere mensen. 'Het gaat goed met jou nu, zo te horen', zei hij, 'je klinkt als een blije aardbei'

Onbekende stem Zo was er die onbekende stem. Ik wandelde door het park met een rugzak vol boodschappen, toen de telefoon ging. Een voorgesprek voor een tv-programma. Het derde voorgesprek die dag waarin ik over mijn scheiding zou moeten praten. Ik hoopte dat we het kort en bondig konden houden, maar al gauw zat ik ergens middenin. Het kwam niet alleen doordat hij goede vragen stelde over mijn boek. “Het gaat goed met jou nu, zo te horen”, zei hij tenslotte. “Goed?” “Ja, je klinkt als een blije aardbei.” Het zijn dit soort momenten die de laatste tijd kort voor me uitgelicht worden, waarna ik gewoon mijn weg vervolg. Maar wel steeds een tikje anders dan daarvoor. Nieuwsgieriger misschien?