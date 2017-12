2017 was een jubeljaar voor de Europese handelspolitiek

De champagnekurken zullen bij de jaarwisseling in Brussel een stuk enthousiaster van de flessen ploppen dan na het rampjaar 2016. Eén mens-type heeft zelfs extra redenen om tevreden terug te kijken op 2017: de onderhandelaars van het machtige directoraat-generaal handel van de Europese Commissie.

Sluipenderwijs, buiten alle aandacht om voor de Brexit, de asielzoekersquota en het rechtsstaat-conflict tussen Brussel en Warschau, heeft de Europese Unie dit jaar forse stappen gezet in handelsovereenkomsten met de rest van de wereld.

Het nieuws over 'de grootste handelsdeal waarover we ooit hebben onderhandeld' (aldus Eurocommissaris Cecilia Malmström) raakte die dag ondergesneeuwd door een andere deal: de doorbraak in het brexitoverleg tussen Brussel en Londen. Alle Nederlandse kranten, op het Financieele Dagblad na, gingen aan het Europees-Japanse akkoord voorbij. Terwijl het nogal wat is: de EU en Japan vormen samen 30 procent van de wereldeconomie, met een markt van 600 miljoen inwoners.

De grootste klapper is het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Japan, waarover in de zomer al een principe-akkoord werd bereikt. Op 8 december kwamen de onderhandelaars tot een vrijwel definitieve overeenkomst.

Mercosur

De EU is op meer schaakborden actief. Volgens de Europese Commissie is een akkoord nabij met Mercosur, de op zichzelf niet bijster succesvolle Zuid-Amerikaanse douane-unie, met daarin de economische grootmachten Brazilië en Argentinië. Daarnaast zouden de gesprekken met Mexico, over een opwaardering van het bestaande akkoord, in een vergevorderd stadium zijn. Ook Indonesië, Australië en Nieuw-Zeeland doen graag zaken met de EU.

Dat gebeurt allemaal tegen de achtergrond van de terugtrekkende bewegingen die de Verenigde Staten maken onder president Donald Trump. Een van zijn eerste daden in het Witte Huis was het in de prullenbak werpen van het Trans-Pacific Partnership-akkoord (TPP), het onder Barack Obama afgeronde vrijhandelsverdrag van de VS met elf landen rond de Stille Oceaan, waaronder Japan en Mexico.

Volgens Trump is wereldhandel een zero-sum game: als het ene land wint, moet het andere verliezen. De EU kijkt met een win-win-bril naar handel: wij Japanse auto's, zij onze kaas.

Trump hecht weinig waarde aan internationale (handels)verdragen, omdat wereldhandel in zijn ogen een 'zero-sum-game' is: als het ene land wint, moet het andere wel verliezen. Terwijl de EU de onderhandelingen met andere landen benadert met een 'win-win'-bril op: wij jullie auto's, jullie onze kaas. "We geloven nog steeds dat handelsakkoorden goed zijn en het sluiten van grenzen en het bouwen van muren niet", zei Malmström daar een jaar geleden over in een vraaggesprek met deze krant.

Die houding wordt in de rest van de wereld gewaardeerd. De voortrekkersrol die de EU dit jaar heeft veroverd op het wereldhandelstoneel - al kun je net zo goed zeggen: in de schoot geworpen gekregen - betekent ook dat Europa leidend is geworden in het bepalen van agenda's en het vastleggen van standaarden. Voorbeeld: de zogeheten geografische aanduidingen, beschermde handelsmerken zoals champagne, parmaham en de echte Goudse of Edammer kaas. Die zijn nu niet alleen in Europa beschermd, maar in een steeds groter deel van de wereld.

In dit mondiale spel hebben niet alleen de Amerikanen het nakijken. Ook het Verenigd Koninkrijk moet met lede ogen toezien hoe de EU een nog grotere invloed in de wereld krijgt dan het al had, terwijl de Britten dat handelsblok juist de rug toekeren. Op 30 maart 2019 wordt het VK genadeloos weggegumd uit alle handelsakkoorden die de EU op die brexit-dag heeft.